Duitser Gojowczyk krijgt boete na snelle opgave op Roland Garros - Cilic heeft vier sets nodig tegen nummer 188 TLB

31 mei 2018

12u07

Bron: Belga 0 Roland Garros Marin Cilic (ATP 4) heeft zich vandaag geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van Roland Garros. De Kroaat versloeg in de tweede ronde de Pool Hubert Hurkacz (ATP 188) in vier sets: 6-2, 6-2, 6-7 (3/7) en 7-5. De wedstrijd duurde twee uur en 53 minuten.

Cilic, die in 2014 de US Open won, kon dit seizoen nog geen enkel ATP-toernooi op zijn naam schrijven. Vorig jaar strandde de 29-jarige Kroaat op Roland Garros in de kwartfinales tegen de Zwitser Stan Wawrinka. Dat was ook meteen zijn beste resultaat in Parijs.

In de derde ronde neemt Cilic het op tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 46). Die versloeg donderdag in zijn tweede ronde de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 71) in vier sets: 4-6, 7-6 (7-5), 6-2 en 6-2. Het wordt de vijfde ontmoeting tussen Cilic en Johnson. De vorige vier duels werden telkens gewonnen door de Kroaat.

De Duitse tennisser Peter Gojowczyk moet na zijn snelle opgave op Roland Garros een boete van 25.000 dollar (21.300 euro) betalen. Gojowczyk, nummer 43 van de wereld, besloot maandag bij een 6-1, 2-0 achterstand de handdoek te gooien in zijn partij tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 85). Achteraf verklaarde hij pijn te hebben aan de heup.

De Duitser speelde twee dagen voor zijn opgave nog de finale op het ATP-toernooi van Genève. Door boetes op te leggen, willen de organisatoren van de grandslams voorkomen dat geblesseerde spelers toch starten op hun toernooi om zo het prijzengeld op te strijken. Verlies in de eerste ronde levert op Roland Garros 40.000 dollar op. Als Gojowczyk forfait had gegeven, zou hij 20.000 dollar hebben gekregen.