Dominic Thiem droogt Alexander Zverev af en bereikt halve finales YP

05 juni 2018

16u36

Bron: Belga 0 Roland Garros Dominic Thiem (ATP 8) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Oostenrijker klopte na een uur en 52 minuten overtuigend de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) in drie sets: 6-4, 6-2 en 6-1.

Thiem treft in de halve finales de winnaar van het duel tussen de Serviër Novak Djokovic en Marco Cecchinato. De 25-jarige Italiaan maakte in de achtste finales een einde aan het toernooi van David Goffin.

De Oostenrijker sneuvelde de voorbije twee edities telkens in de halve finales in Parijs. Vorig jaar was de Spanjaard Rafael Nadal te sterk, in 2016 Djokovic. Een halve finale is ook het beste resultaat van Thiem op Roland Garros.