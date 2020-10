Djokovic is zich bewust van rol van underdog in finale tegen Nadal: “Beste tennis nodig, anders heb ik geen kans” GVS

10 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Roland Garros Novak Djokovic wacht morgen de loodzware taak om Rafael Nadal van een dertiende eindzege op Roland Garros te houden. De Serviër beseft dat hij de underdog is, maar ziet niettemin kansen. “We spelen niet in juni, wat mijn kansen verhoogt”, zegt het nummer één van de wereld.

"Hij heeft in heel zijn carrière nog maar twee wedstrijden verloren op Roland Garros", vertelde Djokovic na zijn overwinning in de halve finale tegen Stefanos Tsitsipas. "De omstandigheden zijn wel anders dan we gewend zijn in mei-juni. Dat verhoogt mijn kansen, vooral omdat de bal niet zo hoog boven de schouder botst. Maar wat ook de omstandigheden zijn, hij staat er altijd. Hij is Rafa, hij staat in de finale en we spelen op gravel. Ik heb hier mijn meeste wedstrijden tegen hem verloren, maar in 2015 won ik ook een kwartfinale in drie sets. Daar moet ik mij aan optrekken.”

Ik speel de laatste match van het toernooi, tegen de sterkste tegenstander. Het is de grootste uitdaging die je hier kan tegenkomen Novak Djokovic

Djokovic moest tegen Tsitsipas diep gaan, het werd een vijfsetter, maar voelt zich fysiek nog goed. "Het was een groot gevecht maar ik voel mij goed. Anderhalve dag zal ruim volstaan om te herstellen", aldus het nummer één van de wereld.

Nadal mikt op een twintigste grandslamtitel, waarmee hij recordhouder Roger Federer zou evenaren. Djokovic gaat voor nummer achttien. Een tweede titel op Roland Garros (na 2016) zou voor de Serviër "de kers op de taart zijn". "Ik hoop dat ik mijn beste tennis kan spelen want anders heb ik geen kans op de trofee. Maar ik speel de laatste match van het toernooi, tegen de sterkste tegenstander. Het is de grootste uitdaging die je hier kan tegenkomen. Dat vat het mooi samen. Maar ik heb het al eens gedaan en ik weet hoe het moet en hoe ik mij er moet op voorbereiden.”

Nadal: “Ook Djokovic doet het hier altijd geweldig”

