Djokovic buigt het hoofd in finale Roland Garros: “Ik ben overklast. Nadal heeft iedereen ongelijk gegeven” Nummer 13 in Parijs voor Nadal en evenaring grandslamrecord (20) van Federer Filip Dewulf

12 oktober 2020

08u30 0 Roland Garros ‘Koning Rafa’ regeert met ijzeren vuist in Parijs. ­Gisteren reserveerde hij met zijn 100ste zege op Roland Garros – een makkie nota bene tegen zijn grootste uitdager Novak Djokovic – zijn 13de ­ Coupe des Mousquetaires. Met grandslamtitel ­nummer 20 komt hij naast Roger Federer.

Boeken zijn erover geschreven, diepdoorwrongen analyses ­gemaakt, redenen meermaals opgesomd – gisteren kwam daar nog bij dat het dak boven de Court Philippe Chatrier door een regenbui gesloten werd, een voordeel voor het snellere tennis van ­Novak Djokovic – waarom Rafael Nadal geen dertiende keer Roland Garros zou winnen in ­zestien jaar tijd. Het bleek allemaal bladvulling in een herfstig Parijs. “Ik ben overklast. Hij was fenomenaal. Ik ben geklopt door een speler die gewoon perfect was. Vooral in de eerste twee sets”, zei Djokovic. “Ik dacht dat de ­omstandigheden in zijn nadeel zouden uitvallen, maar hij heeft iedereen ongelijk gegeven.”

Nadal maakte vijf ­unforced errors in het eerste ­anderhalf uur. In set drie kwam Djokovic eindelijk een beetje opzetten. Een opstoot van Servische trots die ­gepaard ging met enkele emotionele uitbarstingen. Nadal bleef stoïcijns ­hameren en ontmijnde het ­gevaar. In zijn 27 grandslamfinales kon Djokovic nooit eerder zo weinig games pakken. “Je hebt vandaag getoond waarom je de onbetwiste gravelkoning bent”, boog de tot gisteren in 2020 nog ongeslagen – zijn diskwalificatie op de US Open tellen we niet mee – nummer één van de ­wereld deemoedig het hoofd.

999ste profzege

De 100ste overwinning (op 102 matchen!) van Nadal aan de Porte d’Auteuil was tevens zijn 999ste profzege, zijn dertiende Roland Garros-kroon tevens zijn 20ste grandslamtitel. “Twee sets en half speelde ik ongelooflijk”, gaf de 34-jarige Spanjaard zelf toe. “Het is ­onmogelijk zo’n score tegen Novak te halen als je niet geweldig tennist. Dit is persoonlijk één van mijn meest bevredigende ­titels, gezien de omstandig­heden. Ik haalde mijn hoogste niveau op de momenten dat het nodig was, iets waar ik erg trots op ben.” ­Nadal zal wel nooit het grotere plaatje uit het oog ­verliezen. “Ik ben superblij, maar ik ben tegelijkertijd niet dom. De situatie is moeilijk voor heel wat mensen over de hele wereld. Ik ben dan ook niet zo blij als gewoonlijk. We konden niet van een vol stadion of een geweldige ambiance ­genieten. Het is niet omdat ik het toernooi heb gewonnen, dat ik daar nu ­anders over ga denken, hé. Ik kan alleen maar hopen dat de situatie snel verbetert.”

Dat neemt niet weg dat hij toch maar mooi naast zijn kompaan Roger Federer staat te blinken. Zij aan zij, twee keer 20 grandslamtitels. Onwaarschijnlijk. “Ik heb er nooit een geheim van ­gemaakt dat ik graag met het meeste aantal grandslamtitels zou eindigen”, glimlachte Rafa. “Natuurlijk ben ik ­bezig met die records. Maar het betekent ook veel voor mij om dit cijfer met ­Roger te delen. Een ongelooflijke rivaliteit die ergens ook mooi is. We blijven maar spelen, dus ik weet niet wat er nog gaat gebeuren in de toekomst.”

Wat er begin juni 2021 in Parijs zal ­gebeuren, lijkt anders wel ­redelijk makkelijk te voorspellen.