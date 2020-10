Ditmaal zonder gevolgen: Djokovic slaat opnieuw bal vol op lijnrechter in zege tegen Khachanov ODBS

05 oktober 2020

19u50

Bron: Belga

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Roland Garros Novak Djokovic (ATP 1) heeft de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De Serviër, het eerste reekshoofd, versloeg in de vierde ronde de Rus Karen Khachanov (ATP-16) met 6-4, 6-3 en 6-3 in 2 uur er 23 minuten. Maar de match zal vooral bijblijven omdat Djokovic opnieuw een bal tegen een lijnrechter sloeg.

Niet in een bui van woede ditmaal, wel accidenteel in een poging nog bij een zware service van Khachanov te kunnen. De man deed meteen teken dat alles in orde was. Een heel ander verhaal op de US Open, toen een razende Djokovic na een verloren game een bal pardoes tegen het lichaam van een niets verwachtende lijnrechter Laura Clark mepte. Het kostte hem de uitschakeling in de achtste finales tegen Pablo Carreno Busta.

Om door te stoten naar de halve finales, moet Djokovic voorbij -opnieuw- de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP-18) of de Duitse qualifier Daniel Altmeier (ATP-186). De 33-jarige Djokovic jaagt op een tweede titel in Parijs (na 2016). Het is al het elfde jaar op rij dat hij minstens de laatste acht haalt aan de Porte d’Auteuil. Vorig jaar was Dominic Thiem (ATP-3) in de halve finale te sterk.

Lees ook. Djokovic spreekt voor eerst na incident op US Open: “Kan niet beloven dat ik het niet nog eens ga doen”

