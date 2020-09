De kou deert haar niet: Elise Mertens laat zich niet verrassen op Parijse gravel en klopt Russin in twee sets GVS

27 september 2020

13u51 0 Roland Garros Elise Mertens heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze 24-jarige landgenote klopte de Russin Margarita Gasparyan - het nummer 122 en 102 plekken lager gerangschikt: 2-6 en 3-6.

Een verliezende David Goffin had er onder een gesloten dak weinig last van, maar de weersomstandigheden waren op Roland Garros om van te huilen. Regen, wind, en twaalf graden. Elise Mertens kon er van meespreken. Ze schoof tweemaal uit, leverde haar service in maar pakte de re-break en werd dan terug naar binnen gestuurd. Het was gewoon te glad om degelijk tennis te kunnen spelen. Enkele banen verderop kon ook Victoria Azarenka zich amper rechthouden, ze trok stevig van leer tegen de organisatie. “Jullie zijn ermee aan het lachen he? Wat doen wij hier eigenlijk. Ik ben geen klager, maar dit is te belachelijk. Het is veel te koud.”

Na een warme pauze kwam Mertens weer de baan op. Wat volgde was secuur tennis. Bij een 1-2 snoepte ze de service van Gasparyan af, bij een 1-4 deed ze dat weer. De Russin zorgde voor de re-break, maar de set kon Mertens niet meer ontglippen: 2-6.

Meer spanning was er in set twee. Net als in set één verloren beide dames meteen hun opslag. Maar het verschil: niet Mertens, wel Gasparyan zorgde nadien voor een nieuwe break. De Belgische stelde echter meteen orde op zaken: eerst trok ze de bordjes op gelijke hoogte, vervolgens ging ze door de opslag van haar tegenstreefster. De zege binnen handbereik, Mertens maakte het af: 3-6.