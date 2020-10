De eerste qualifier ooit, of het 19-jarige nummer 54 van de wereld: een van hen speelt finale op Roland Garros Podoroska versus Swiatek: mooie verhalen, maar waar zijn de toppers? Redactie

Bron: AD.nl 0 Roland Garros In het toch al vrij onvoorspelbare vrouwentennis strijden vanmiddag twee grote onbekenden om een plek in de finale van Roland Garros. Hoe bijzonder hun verhaal ook is, de grote namen worden wel gemist.

Nadia Podoroska durft zichzelf niet in haar arm te knijpen, bang dat ze wakker wordt en het allemaal toch een droom blijkt te zijn. De Argentijnse beseft dat het eigenlijk niet kan wat haar deze weken in Parijs overkomt. Ze is de eerste qualifier in de geschiedenis van Roland Garros die het tot de halve finale heeft geschopt. Na drie gewonnen partijen in het kwalificatietoernooi en vijf zeges in het hoofdschema speelt ze vanmiddag om een plek in de finale, met kans op eeuwige roem.

Normaal gesproken tref je in die fase van een grand slam onherroepelijk een speelster van het kaliber Serena Williams of Simona Halep, maar de kanonnen van het vrouwentennis hebben Parijs al verlaten, als ze er al zijn geweest. Podoroska heeft gisteren ter voorbereiding YouTube-filmpjes bekeken van Iga Swiatek. De pas 19-jarige Poolse is al net zo’n verrassende naam in de halve eindstrijd. De nummers 131 en 54 van de wereld maken uit wie zaterdag de finale mag spelen.

En wie daarin hoe dan ook de underdog zal zijn, want de andere halve finale gaat vandaag wél tussen twee bekendere namen: Petra Kvitová en Sofia Kenin. Door respectievelijk van Laura Siegemund en Danielle Collins te winnen, voorkwamen de grandslamwinnaressen dat de eindfase van het vrouwentoernooi helemaal uitdraait op een onbekendenbal.

Want hoe mooi de verhalen van Podoroska en Swiatek ook zijn en hoe weinig op hun prestaties valt af te dingen, de toernooidirectie zal het liever anders hebben gezien. Er heerst al genoeg chagrijn rond het grand slam, waar door spelers over van alles en nog wat wordt geklaagd. Dan is het wel prettig als de ‘grote namen’ voor goede kijkcijfers en een mooie naam op de erelijst zorgen.

Maar veel is anders bij het tennis in tijden van de pandemie. Zeker bij de vrouwen. Daar gold al dat onder bepaalde omstandigheden iedereen van iedereen kon winnen. De laatste veertien majors kenden maar liefst elf verschillende winnaressen. Maar door de mix van onzekere tijden, verstoorde voorbereidingen, blessures en andere weersomstandigheden bij het herfsttoernooi in Parijs is het nu helemaal onvoorspelbaar geworden.

Een aantal topspeelsters werd verrast. Kijk eens naar de laatste vijf Roland Garros-kampioenen. Serena Williams (2015) won nog wel haar eersterondepartij, maar trok zich daarna terug met een achillespeesblessure. Garbiñe Muguruza (2016) stortte in de derde ronde tegen Collins finaal in. Jelena Ostapenko (2017) werd in dezelfde ronde uitgeschakeld door Paula Badosa. Simona Halep (2018), de grote favoriete, werd in mootjes gehakt door Swiatek. En nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty (2019) reisde vanwege corona niet af naar Parijs. Ook Naomi Osaka, door velen gezien als dé tennisster van de toekomst, sloeg het toernooi na haar US Open-titel even over.

Verhuis

Zo kon Podoroska (23) met één zege op een top 10-speelster de halve finale bereiken. Media speuren naarstig naar grappige feitjes over de Argentijnse, kind van Oekraïense migranten. Podoroska wordt ‘La Rosarina’ genoemd. Net als Lionel Messi, Angel di María en hockeyicoon Luciana Aymar is ze geboren in de stad Rosario. Argentijnen dromen al van een ‘nieuwe Gabriela Sabatini’. Ze zegt haar succes op Roland Garros te danken aan de verhuis naar Spanje een paar jaar geleden. In Zuid-Amerika had ze te weinig competitie en toernooien.

Swiatek op haar beurt verloor nog maar 23 dagen geleden in de eerste ronde van het toernooi in Rome in twee sets van de Nederlandse Arantxa Rus. Nu is ze de favoriet voor een plek in de finale. Swiatek luistert al anderhalve week naar Guns ‘N Roses’ Welcome to the Jungle. Ze is het nummer behoorlijk beu. Maar ze wil het lot niet tarten door nu haar Parijse rituelen overboord te gooien.