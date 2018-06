De bittere rivaliteit tussen Sharapova en Williams die begon met voorval in Wimbledon-kleedkamer: "Vreemd dat mijn naam zo vaak in haar boek staat" TLB

03 juni 2018

10u55

Bron: WTA, The Telegraph 29 Roland Garros Morgen krijgen de toeschouwers die een kaartje gekocht hebben voor Roland Garros een affiche voorgeschoteld om duimen en vingers bij af te likken. Maria Sharapova (WTA 30) neemt het op Court Philippe Chatrier op tegen Serena Williams (WTA 451). Het duo domineerde het vrouwentennis de afgelopen vijftien jaar en er is wederzijds respect, maar vriendinnen zullen de 31-jarige Russin en de vijf jaar oudere Amerikaanse nooit worden.

Waar ligt de oorzaak van de rivaliteit?

In eerste instantie zijn Williams en Sharapova rivalen op het tenniscourt, die allebei zoveel mogelijk prijzen willen pakken en jarenlang elkaar afwisselden als grootverdieners van de vrouwensport. Maar veel mensen wijzen toch naar Wimbledon van 2004. En ook Sharapova doet dat zelf in haar boek Unstoppable. Daarin zegt 'MaSha' dat ze ervan overtuigd is dat Williams nog meer vastberaden is om haar te kloppen sinds de toen amper 17-jarige Sharapova haar versloeg in de finale van Wimbledon. Dat was overigens maar één van de twee zeges die de Russin ooit kon boeken tegen de Amerikaanse. Williams won de overige negentien onderlinge ontmoetingen.

"Ik merkte na de finale plots op hoe Serena zat te wenen in de kleedkamers van Wimbledon. En dat heeft ze nooit kunnen verkroppen", aldus Sharapova. "Die gebeurtenis ligt nu al een tijd achter ons en er is veel gebeurd in onze levens. Op verschillende manieren. Mijn statistieken tegen Serena zijn niet goed, maar toch speel ik graag tegen haar."

Hoe reageert Williams op het verhaal van Sharapova?

In aanloop naar de clash van morgen kreeg Williams enkele vragen over het Wimbledon-verhaal en het boek van Sharapova voorgeschoteld. De Amerikaanse, die nog maar net terug is na de geboorte van haar dochtertje Alexis Olympia, reageerde scherp. "Ik denk dat het boek voor 100 procent uit geruchten bestaat", aldus Williams. "De passages en de quotes die ik gelezen heb, zijn een beetje teleurstellend."

"Ik heb al vaak geweend in de kleedkamer na een nederlaag. In 2004 was dat zelfs na een verloren finale van Wimbledon, dus ik denk dat het vooral vreemd geweest zou zijn als ik niét gehuild had. Ik denk gewoon dat wat toen gebeurd is in die kleedkamer, eigenlijk niet naar buiten had moeten komen. Maria had er wat mij betreft niet over moeten praten in haar boek, zeker niet op zo'n negatieve manier."

"Ik heb mijn naam heel vaak zien staan in Maria's boek en dat vind ik toch vreemd. Ik had niet verwacht dat ik een boek over mij zou lezen, en vooral zaken die niet noodzakelijk waar zijn. Ik wist niet dat Maria zo fel naar me opkeek en dat ik zo belangrijk ben geweest in haar carrière. Wat ik wel weet, is dat ik nooit iets negatiefs heb gezegd over haar dopingzaak. Ik heb haar zelfs dapper genoemd en daarom heb ik ook beslist om haar boek te lezen."

Williams ziet Sharapova als favoriet, Russin verwacht zware partij

Het laatste duel tussen Williams en Sharapova dateert van twee jaar geleden, op de Australian Open. Williams won toen relatief vlot in twee sets, maar de Amerikaanse verwacht dat het morgen niet zo makkelijk zal gaan. "Voor mij is Maria de favoriete. Zij speelt ondertussen alweer een jaar, terwijl ik maar net terug ben. Bovendien is gravel één van haar favoriete ondergronden, dus ik zie onze clash vooral als een test om te zien waar ik sta."

Sharapova verwacht dan weer een zware partij. "Als je tegen Serena speelt, dan weet je wat je te wachten staat: een zwaar gevecht. Het is een tijdje geleden dat we elkaar nog ontmoet hebben en ik kijk er wel naar uit om Court Philippe Chatrier binnen te stappen. Het is voor zo'n momenten dat ik nog elke dag hard train. En dat geldt ook voor Serena, denk ik."