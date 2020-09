David Goffin krijgt pak slaag van jonge Italiaan en moet al na één ronde Roland Garros verlaten GVS

27 september 2020

13u07 0 Roland Garros Roland Garros zit er al na één ronde op voor David Goffin (ATP 12). Tegen het opkomend talent Jannik Sinner (ATP 74) verloor de 29-jarige Luikenaar in drie sets. De eerste set ging nog gelijk op, nadien ging het bijzonder snel: 7-5, 6-0 en 6-3. Roemloos tenonder.

No matter the challenge, @janniksin has the answer today 👏#RolandGarros pic.twitter.com/b8XE1YDGOz Roland-Garros(@ rolandgarros) link

“Het is een slechte ­loting, maar als hij mij zal willen kloppen zal hij toch een straffe wedstrijd moeten spelen.” Goffin wist dat Sinner een van de aanstormende talenten van het tenniscircuit is, maar keek toch vol vertrouwen naar het duel op Philippe-Chatrier. Onder een gesloten dak: het druppelde in de Franse hoofdstad. Meteen de eerste match ooit op het Parijse gravel die onder een gesloten dak werd afgewerkt.

Sinner etaleerde vrijwel meteen zijn talent. Met enkele rake meppen duwde hij onze landgenoot na drie spelletjes in het defensief, het eerste breakpunt was onmiddellijk het goeie: 3-1. Nadien verspeelden beide heren keer op keer hun opslag. Telkens onze landgenoot op gelijke hoogte kwam, moest hij in het volgende spelletje zijn service weer inleveren. Vooral het aantal ongedwongen fouten baarde de Luikenaar zorgen. Tót hij bij een 4-3 zijn opslag kon behouden. Alles te herdoen.

Het ging gelijk op tot 6-5, maar een tiebreak kwam er niet. Sinner dwong op het moment van de waarheid een breakpunt af en verzilverde die: 7-5 in de eerste set. Een set die gelijk opging, maar Goffin het op de beslissende momenten liet afweten.

Nadien was het eenrichtingsverkeer. Goffin kwam er niet meer aan te pas. Hij versierde bij het eerste game wel nog drie breakpunten, maar nadien ging het steil bergaf. In een mum van tijd stond het 4-0 - de slordigheden waren legio. De Italiaan keek niet om en denderde voort. Goffins kopje ging naar beneden. 6-0: een bagel.

36 unforced errors for @David__Goffin. 7-5, 6-0 Sinner. Meanwhile @elise_mertens in control and 4-1 up against Gasparyan. Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

De veer was helemaal gebroken. De unforced errors bleven tekenend, aan het einde van de match zou Goffin afklokken op 42 stuks. Na liefst twaalf verloren spelletjes op een rij kwam hij dan toch nog eens op het scorebord. Maar toen stond het al 3-1. Goffin spartelde nog wat tegen, maar het kwaad was geschied: 6-3. Exit Goffin na één ronde, ook in 2013 en 2014 was dat het geval. Vorig jaar haalde hij de derde ronde, toen werd hij logisch uitgeschakeld door gravelkoning Rafael Nadal.

Nu naar Antwerpen

Nu volgt nog Antwerpen, Wenen en Parijs-Bercy voor de nummer twaalf van de wereld, maar eerst moet hij nog even in de Parijse bubbel blijven. “Je wordt het een beetje gewoon”, trachtte Goffin positief te blijven. “Maar het belangrijkste is de hele tijd ‘negatief’ te zijn, hè. Het valt niet uit te sluiten dat je eens positief kan testen of zelfs vals positief. Elk toernooi zijn er wel gevallen. Soms is het zelfs de coach en toch vlieg je dan uit het toernooi. We willen niet onaangenaam verrast worden.”