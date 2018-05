David Goffin eert slachtoffers Luik met knappe geste XC

30 mei 2018

David Goffin staat in de derde ronde van Roland Garros. De Luikenaar won in drie sets van de Franse thuisspeler Corentin Moutet: 7-5, 6-0 en 6-1. En toch was 'La Goff' niet euforisch, aangezien onze landgenoot duidelijk met zijn gedachten bij de twee agentes en de student zat, die gisteren in zijn thuisstad werden doodgeschoten. Na afloop ging Goffin naar de camera en krabbelde ‘Liège’, gevolgd door een hartje. Mooi gebaar.

En sortant du court à @rolandgarros celui ou celle qui l'emporte dédicace l'écran d'une caméra. En sortant du court il y a quelques minutes, le liégeois @David__Goffin a eu une pensée pour sa ville #Liège <3 pic.twitter.com/RDTPr6YoND Justine Pecquet(@ JuPecquet) link