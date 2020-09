David Goffin begint morgen aan Roland Garros: “Klaar om goed toernooi te spelen” Redactie

26 september 2020

16u36 0 Roland Garros David Goffin (ATP-12) opent morgenvoormiddag Roland Garros op het vernieuwde court Philippe-Chatrier. De 29-jarige Luikenaar doet dat tegen Jannik Sinner (ATP-79). Die 19-jarige Italiaan is één van de rijzende sterren in het ATP-circuit.

"Het is een heel zware loting. Sinner is heel sterk, één van de lastigste tegenstanders die ik kon krijgen in de eerste ronde", blikt Goffin vooruit. "Ik ken hem goed, in Monaco trainden we al vaak samen. Ik weet wat hij waard is, want ook op training gaat hij er altijd vol voor. Als hij progressie blijft maken, zal hij snel tot de wereldtop behoren. Het is zeker een potentiële grandslamwinnaar. De omstandigheden moeten wel in mijn voordeel spelen. Door de koude en de vochtigheid zijn de ballen zwaarder en trager dan andere jaren."

Goffin speelde één keer eerder tegen Sinner en verloor die partij. Op het hardcourt in Rotterdam boekte Sinner in februari een eerste zege tegen een speler uit de top tien. In de achtste finales versloeg hij Goffin met 7-6 (9/7) en 7-5.

De Belgische nummer een heeft nog maar één gravelpartij in de benen. In Rome ging hij er in de zestiende finales met tweemaal 6-2 uit tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP-39). "Ik dacht dat ik na het US Open de omschakeling naar gravel meteen kon maken, maar ik was er niet klaar voor. Dat ben ik nu wel. Ik heb Hamburg laten vallen en heb een week goed getraind om het goede gevoel op gravel terug te krijgen. Dat is gelukt. Ik heb het gevoel dat mijn niveau nu beter is dan in New York. Ik ben klaar om een goed toernooi te spelen.”