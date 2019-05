Exclusief voor abonnees Daar komen de tieners: Goffin vs. Kecmanovic (19), Mertens kijkt Parry (16) in de ogen Filip Dewulf

29 mei 2019

09u48 0 Roland Garros De jeugd is op komst. Met Miomir Kecmanovic (19) en Diane Parry (16) krijgen ook David Goffin (28) en Elise Mertens (23) er vandaag in de tweede ronde mee te maken.

Er was een periode in de tennisgeschiedenis dat er elke week wel een nieuwe Anna Kournikova of Martina Hingis - als 16-jarige winnares van de Australian Open in 1997 is ze vandaag nog steeds de jongste grandslamkampioene ooit - kwam piepen. Het is ook exact 30 jaar geleden dat een 17-jarige Michael Chang hier in Parijs de jongste grandslamwinnaar ooit werd. Door toedoen van een evolutie naar een meer fysiek en agressiever soort tennis en de impact ook van het mentale aspect (druk, extrasportieve belangen, verhoogde concurrentie) leek die tendens lange tijd begraven. Kim Clijsters en Justine Henin waren begin deze eeuw de laatste tieners die in sneltreinvaart tot wereldtoppers uitgroeiden. De gemiddelde leeftijd om de top 100 binnen te komen werd 24 jaar.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis