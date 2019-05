Coppejans: "Spelen tegen Rafa zou ongelooflijk zijn" QJ

26 mei 2019

17u57

Bron: Belga 0 Roland Garros Kimmer Coppenjans (ATP 181) staat voor de eerste keer sinds 2015 in de eerste ronde van Roland Garros. Hij komt uit tegen de Duitser Yannick Maden (ATP 115), die net als hij uit de kwalificaties komt.

"Het is een droom om op het hoofdtoernooi te staan", liet hij met een grote glimlach weten aan de aanwezige Belgische journalisten. "Ik ben heel tevreden. Na mijn eerste deelname in 2015 had ik verwacht al verder te staan, maar ik heb het gevoel dat de stukjes nu eindelijk juist beginnen te vallen. Met dank aan mijn entourage ben ik terug in een positieve spiraal terechtgekomen."

Het zal Coppejans niet aan motivatie ontbreken in de eerste ronde tegen Maden, de winnaar van het duel komt namelijk naar alle waarschijnlijkheid uit tegen topper Rafael Nadal.

"Het zou ongelooflijk zijn om te mogen spelen tegen Rafa", ging hij voort. "Ik heb er een goed gevoel in en hoop het te kunnen waarmaken. Mijn doel dit jaar is om zo dicht mogelijk bij de top 100 te geraken.”