Clijsters fileert de Belgische prestaties op Roland Garros: "David heeft een grandslamtitel in zich" FDW

06 juni 2018

07u32 0 Roland Garros Na een training aan de zijde van John McEnroe, tv-commentaar voor Eurosport en een verplichting voor de ITF vond Kim Clijsters in haar hectisch schema nog een gaatje om uw krant even te woord te staan. Gelukkig dat ze na een weekje vakantie in Noorwegen een frisse kijk had op Roland Garros.

De eerste wedstrijd die je hier gezien hebt in Parijs was Elise Mertens tegen Simona Halep maandag. Wat is jouw analyse?

"Halep was op alle vlakken te sterk. In het begin was Elise agressief, maar daarna viel dat weg, ook door de druk van de Roemeense. Halep serveerde bovendien bijzonder goed. Terwijl er bij Elise wat twijfel in haar arm zat."

Een les voor Mertens?

"Inderdaad. Als ze meer in dit soort situaties gaat komen, gaat ze daar beter en beter mee omgaan. Je kan niet verwachten dat het onmiddellijk opnieuw gaat lukken zoals in Australië (halve finale, red.). Elise is wel iemand die dat allemaal meeneemt, met dat gevoel aan de slag kan."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN