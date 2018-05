Chung, halvefinalist op Australian Open, geeft forfait voor Roland Garros Redactie

23 mei 2018

09u21

Bron: Belga 0 Roland Garros Chung Hyeon (ATP 20) zal niet deelnemen aan Roland Garros. De 22-jarige Zuid-Koreaan sukkelt al het hele gravelseizoen met een enkelblessure, zo maakte hij vandaag op Twitter bekend.

Omwille van die blessure moest Chung ook deze week afzeggen voor het ATP-toernooi in Lyon. "Een MRI-scan heeft aan het licht gebracht dat er vocht in de enkel zit. Een kleine ingreep is mogelijk nodig, gevolgd door een uitgebreide rustperiode", aldus Chung.

Op de Australian Open stootte de Zuid-Koreaan in januari verrassend door tot in de halve finales. Daarin moest hij tegen Roger Federer opgeven wegens blaren op de voet.

Het tweede grandslamtoernooi van het seizoen gaat zondag van start in Parijs.

Please see below 🙏 pic.twitter.com/Ki7n7LkxCC Hyeon Chung(@ HyeonChung) link