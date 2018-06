Cecchinato eerste Italiaan in halve finale Roland Garros sinds 1978: "Dit is het moment van mijn leven" Filip Dewulf

08 juni 2018

08u55 0 Roland Garros In vier eerdere pogingen slaagde hij er nooit in een grandslamwedstrijd te winnen. Vandaag staat Marco Cecchinato (25 jaar - ATP 72) in de halve finale van Roland Garros tegenover Dominic Thiem (ATP 8). Niemand die daar op voorhand geld had durven inzetten. Of misschien hijzelf?

De eerste Italiaan bij de laatste vier in Parijs sinds Corrado Barazzutti in 1978, de eerste ongeplaatste speler in de halve finale sinds Gaël Monfils in 2008 en de laagst gerangschikte deelnemer sinds Andrei Medvedev in 1999. De cijfers liegen er niet om. Marco Cecchinato is de verrassing van deze French Open. "Voor mij is dit een droom", zei de 25-jarige Siciliaan. "Dit is het moment van mijn leven. Heel Italië praat over mij. Ik heb drie toptienspelers (Carreno Busta, Goffin en de iets weggezakte Djokovic, red.) geklopt. Waarom er niet nog één aan toevoegen? Thiem is toch ook een toptienspeler, hè."

