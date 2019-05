Bemelmans meteen onderuit in kwalificaties Roland Garros, Darcis en Coppejans door LPB

20 mei 2019

17u12

Benoit sneuvelt in eerste ronde in Straatsburg

Marie Benoit (WTA 266) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/250.000 dolar).

De 24-jarige Benoit, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel knokte, verloor in twee sets van een andere qualifier, de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 264): 6-4 en 6-1 na 1 uur en 21 minuten.

Benoit stond voor de eerste keer in haar carrière op de hoofdtabel van een WTA-toernooi. Er treden geen andere Belgen aan in Straatsburg.

Bemelmans meteen onderuit in kwalificaties Roland Garros, Darcis en Coppejans door

Ruben Bemelmans (ATP 164) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede voorronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De 31-jarige Limburger verloor in twee sets van de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 141). Het werd 6-2, 7-6 (7/5).

Steve Darcis (ATP 244) kon zich wel plaatsen voor de tweede kwalificatieronde. Op het gravel in Parijs klopte de Luikenaar de Japanner Hiroki Moriya (ATP 186) met 7-6 (7/4), 7-5. In de tweede van drie voorrondes neemt Darcis het op tegen de Fransman Corentin Denolly (ATP 429). Onze landgenoot hoopt voor de tiende keer in zijn carrière op de hoofdtabel van Roland Garros aan te treden.

Ook Kimmer Coppejans (ATP 181) stootte door naar de tweede kwalificatieronde. De West-Vlaming haalde het in drie sets met 6-3, 6-7 (6/8), 6-4 van de Braziliaan Rogerio Dutra Silva (ATP 210). Coppejans ontmoet in de tweede van drie voorrondes de Fransman Matteo Martineau (ATP 450).

Dinsdag kijkt Arthur De Greef (ATP 185) de Oekraïener Illya Marchenko (ATP 380) in de ogen.