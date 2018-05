Bemelmans geeft voorsprong van twee sets uit handen en strandt in de tweede ronde van Roland Garros JP

31 mei 2018

11u51 0 Roland Garros Ruben Bemelmans (ATP-110) is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. De 30-jarige Limburg gaf een voorsprong van twee sets uit handen tegen de Est Jurgen Zopp (ATP-136). Beide spelers werden opgevist als 'lucky loser' uit de kwalificaties. De Belg mist zo een unieke kans om door te stoten naar de derde ronde in Parijs. Hieronder vindt u een verslag van de wedstrijd per set.

Bemelmans boekte in de eerste ronde tegen de Indiër Yuki Bhambri zijn eerste zege ooit op de hoofdtabel in Roland Garros. Na de zege kon de Limburger zijn geluk niet op. "Roland-Garros is prachtig dit jaar. Wat een rollercoaster van emoties, het is eindelijk gelukt om de tweede ronde te bereiken."

Set 1: Bemelmans op drafje naar setwinst

Verder bouwend op zijn vorige succes begon Bemelmans sterk aan de wedstrijd tegen Zopp. In de eerste set ging hij met enthousiast tennis meteen door de opslag van de Est. Die voorsprong bouwde hij geleidelijk aan uit en haalde zo de eerste set binnen met 6-4.

Set 2: Bemelmans ging door op hetzelfde elan

Ook in de tweede set ging Bemelmans meteen door de service van de Est, wat al snel leidde tot een 3-0-voorsprong voor de Limburger. Maar Zopp begon geleidelijk aan zijn niveau op te krikken en kwam terug tot 4-3. Het signaal voor Bemelmans om nog een tandje bij te steken en dat rendeerde meteen. Uiteindelijk won hij ook de tweede set met 6-4.

Set 3: Zopp slaat terug

Zopp die in de tweede set zijn betere tennis had teruggevonden, begon overtuigend aan de derde set. Al snel stond Bemelmans 0-3 in het krijt. De Belg kwam nog terug tot 2-4, maar het kalf was toen al verdronken. De derde set won Zopp autoritair met 6-3.

Set 4: Zopp groeit in de match

Ook in set vier zette Zopp zijn comeback voort. De Est speelde dominant tennis en zette Bemelmans meteen op een 0-4 achterstand. De Belg kreeg het steeds moeilijker en begon meer en meer fouten te maken. Al snel werd het duidelijk dat een vijfde set de match zou beslissen. Zopp won de vierde set met 6-4.

Set 5: Bemelmans kraakt

Bemelmans leek het tij maar niet te kunnen keren. Zopp ging meteen door de service van de Limburger, maar die was strijdlustig en kon terugbreaken. Het werd een slopende vijfde set waar beide spelers aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk bezweek Bemelmans onder de druk. Zopp won de laatste set met 6-4 en stoot door naar de derde ronde.