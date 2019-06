Barty en Vondrousova spelen vrouwenfinale QJ

07 juni 2019

13u34

Bron: Belga 2 Roland Garros De Australische Ashleigh Barty (WTA 8) heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros ten koste van Amanda Anisimova (WTA 51). Ze neemt het daarin op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38). Die plaatste zich vandaag voor het eerst in haar carrière voor de finale van een grandslamtoernooi. Op het gravel van Roland Garros versloeg ze in de halve eindstrijd de Britse Johanna Konta (WTA 26).

Op het Court Suzanne-Lenglen had Ashleigh Barty, achtste reekshoofd, wel de handen vol met de Amerikaanse tiener Amanda Anisimova (WTA 51). Het werd 6-7 (4/7), 6-3 en 6-3 na 1 uur en 53 minuten.

Het is de eerste keer dat de 23-jarige Barty een grandslamfinale bereikt. Eerder dit seizoen haalde ze in eigen land de kwartfinales van de Australian Open. Dat was haar beste uitslag tot dusver op een grandslam. In Parijs was Barty bij haar vijf vorige deelnames nooit voorbij de tweede ronde geraakt. Barty won in 2019 al het prestigieuze WTA-toernooi in Miami. Eerder schreef ze de toernooien in Kuala Lumpur (maart 2017), Nottingham (juni 2018) en Zhuhai (november 2018) op haar naam.

Vondrousova

Ze neemt het in de finale opnieuw op tegen een tiener, de 19-jarige Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38). Die klopte de Britse Johanna Konta (WTA 26) met 7-5 en 7-6 (7/2). Na 1 uur en 45 minuten stond daar de 7-5, 7-6 (7/2) eindstand op het scorebord van Court Simonne-Mathieu.

De 19-jarige Vondrosouva was bij haar twee vorige deelnames in Parijs niet verder geraakt dan de tweede ronde. Een achtste finale op de US Open vorig jaar was haar beste grandslamresultaat tot dusver. De Tsjechische heeft een WTA-titel op haar erelijst. In 2017 won ze het toernooi in het Zwitserse Lugano. Eerder dit seizoen verloor ze finales in Boedapest (tegen Alison Van Uytvanck) en Istanboel.

De finale tussen Barty en Vondrousova wordt het derde onderlinge duel tussen de tennissters. De Australische won de twee vorige ontmoetingen, in Cincinnati (in 2018, op hardcourt) en Birmingham (in 2017, op gras).