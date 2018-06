Ballenjongen komt hard in botsing met tennisser, waarna die laatste hem op knuffel trakteert MH

01 juni 2018

14u12

Bron: ANP 0 Auw! Dzumhur en de ballenjongen hadden maar één doel voor ogen, de bal. Alleen zagen ze elkaar over het hoofd.🤕 #RG18 #RolandGarros pic.twitter.com/ME1NDBCYxJ Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Een onfortuinlijk moment tijdens de partij tussen Alexander Zverev en Damir Dzumhur in de derde ronde van Roland Garros. De wedstrijd op het Court Philippe-Chatrier werd in de vierde set opgeschrikt door een botsing tussen Dzumhur en een ballenjongen. De ballenjongen wilde - net als de Bosnische tennisser - na een gespeeld punt de bal uit de lucht vangen. De twee hadden alleen oog voor de bal waardoor ze hard in botsing kwamen. De ballenjongen bleef even liggen, maar kon overeind geholpen door de tennisser. Even later ging hij uit voorzorg wel naar de kant. Als troost kreeg de jongen een flinke knuffel van het nummer 29 op de ATP ranking.