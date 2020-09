Azarenka trekt stevig van leer: “Ik woon in Florida. Ik blijf hier niet zitten als een eend” GVS

27 september 2020

0

Wind, regen en twaalf graden. De weersomstandigheden op Roland Garros zijn verre van ideaal. Dat ondervond Elise Mertens in haar partij tegen Margarita Gasparyan, maar ook Victoria Azarenka in haar opener in Parijs. De voormalige nummer één moest wachten op de beslissing van de organisatie om de wedstrijd te starten of de dames toch naar binnen te sturen. Dat was niet naar de zin van de Wit-Russische. Ze kon haar kalmte niet bewaren en gaf de supervisor een veeg uit de pan.

Eenden

“Jullie zijn ermee aan het lachen hé, toch? Zien jullie dan niet wat er gebeurt? Jullie moeten niet tennissen, dus jullie hebben geen flauw benul wat het is om hierin te spelen. Ik ben geen klager, maar dit wordt toch een beetje belachelijk. Het is veel te koud, ik ga hier niet zomaar blijven zitten. Ik ga bevriezen. Ik woon in Florida. Ik ben het gewoon om in warme temperaturen te vertoeven. Het is zelfs te nat om ons racket vast te houden. Ik ga hier echt niet als een eend blijven zitten.”

De winnares van de Australian Open in 2012 en 2013 stond vervolgens op en verliet samen met haar opponente Kovinic het terrein. Na een korte pauze werd de match dan toch gespeeld. Azarenka haalde het eenvoudig met 6-1 en 6-2-cijfers.