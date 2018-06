Argentijn van 1m70 doorbreekt imposante reeks Nadal én pakt op cruciaal moment uit met mooi gebaar MH

06 juni 2018

17u21 0 Roland Garros In de kwartfinales van Roland Garros staat 's werelds nummer één Rafael Nadal tegenover Diego Schwartzman (ATP 12). Die laatste, een Argentijn van amper 1m70, verraste vriend en vijand door de eerste set naar zich toe te trekken (6-4). Om 17u35 werd de partij bij een 6-4 en 3-2-voorsprong voor Schwartzman onderbroken door regenval.

Daarmee is de indrukwekkende reeks van 37 opeenvolgende setwinsten in Parijs een halt toe geroepen. De laatste keer dat de Spanjaard een set verloor aan de Porte d'Auteuil was in 2015. Toen trok Novak Djokovic met 7-5, 6-3 en 6-1 aan het langste eind. Het record blijft zo op naam staan van Björn Borg - de Zweed won 41 opeenvolgende sets op Roland Garros tussen 1979 en 1981.

Straffe kost dus op Court Philippe-Chatrier, waar beide heren op een cruciaal moment in de eerste set overigens werden opgeschrikt. Een toeschouwer kreeg het benauwd, waarna Schwartzman onmiddellijk een dokter om hulp vroeg. Empathie bij de kleine Argentijn. Uiteindelijk lag de partij enkele minuten stil, waarna Schwartzman meteen zijn setbal verzilverde.

En ook in set twee had de gravelkoning het alles behalve onder de markt met de energieke Schwartzman. Nadal keek tegen 3-2 én een break achterstand aan toen de partij omstreeks 17u35 werd onderbroken door regenval.