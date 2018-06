Amerikaanse Keys voorbij Putintseva naar halve finales Roland Garros XC

05 juni 2018

15u49 0 Roland Garros Madison Keys (WTA 13) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 23-jarige Amerikaanse klopte in de kwartfinales de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 98) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-4. De wedstrijd nam een uur en 26 minuten in beslag.

Keys neemt het voor een plek in de finale op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Sloane Stephens en de Estse Anett Konatveit (WTA 24).

Het beste resultaat van Keys in Parijs was tot dusver een achtste finale in 2016. De 23-jarige Putintseva haalde net als in 2016 de kwartfinales op Roland Garros. Toen werd ze uitgschakeld door de Amerikaanse Serena Williams.