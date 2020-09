Alison Van Uytvanck knokt zich naar tweede ronde op Roland Garros: “Laatste weken waren niet makkelijk” XC

29 september 2020

16u07

Bron: Belga 0 Roland Garros Alison Van Uytvanck (WTA 65) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze landgenote rekende na een mindere start af met de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 50): 2-6, 6-3 en 6-1. “De laatste weken waren niet makkelijk”, verklaarde Van Uytvanck na haar zege. “Ik ben heel tevreden dat ik de wedstrijd kon winnen.”

Van Uytvanck kende een moeilijke eerste set, maar herstelde nadien het evenwicht. In de derde set trok ze de zege vlot naar zich toe. “Ik had een tactisch plannetje, maar maakte te veel fouten in het begin”, analyseerde Van Uytvanck. “Daarna heb ik me beter aangepast, en wachtte ik mijn moment in zekere zin af. Beetje bij beetje kwam ik in de partij, en in de derde zet speelde ik heel goed. Ik durfde toen meer. Ik werkte ook aan mijn volley en ben blij om vast te stellen dat het zijn vruchten afgeworpen heeft.”

In de tweede ronde wacht voor Van Uytvanck de Kroatische Donna Vekic (WTA 30) of de Roemeense Irina Maria Bara (WTA 142). “Ik ken beide speelsters, maar heb nog niet veel zin om aan de partij te denken”, vervolgde onze landgenote. “Ik wil eerst van deze zege genieten. Normaal speel ik morgen het dubbel (met haar partner Greet Minnen, red.), daar ga ik me op focussen. Nadien zien we wel. Van Vekic weet ik dat het een prima speelster is met prima slagen. Bara is misschien wat regelmatiger. Maar ik moet vooral naar mezelf kijken.”

Van Uytvanck is in Parijs toe aan haar zesde deelname aan de hoofdtabel. Haar beste resultaat zette ze neer in 2015, toen ze de kwartfinales bereikte. Vorige editie sneuvelde ze in de eerste ronde.

Elise Mertens (WTA 20) plaatste zich eerder in de Franse hoofdstad vlot voor de tweede ronde. In de openingsronde ondervond ze niet al te veel problemen met de Russin Margarita Gasparyan (WTA 122). Onze landgenote haalde het uiteindelijk in twee sets: 6-2 en 6-3 na 1 uur en 43 minuten. In de tweede ronde wacht de Estse Kaia Kanepi (WTA 106) op de Limburgse, het zestiende reekshoofd.

Kirsten Flipkens (WTA 80) en Greet Minnen (WTA 110) kregen een pak voor de broek in de eerste ronde en moesten afdruipen in het enkelspel. Flipkens verloor tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27) in twee sets: 6-1 en 6-2. De Kempense nam voor de twaalfde keer deel aan Roland Garros maar raakte er nog nooit voorbij de tweede ronde. Minnen, die haar debuut op de hoofdtabel in Parijs vierde, ging zwaar onderuit tegen de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 131) in twee sets: 6-2 en 6-1.

Gillé en Vliegen druipen af in dubbelspel

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (zestiende finales) van het dubbelspel. De Limburgse tandem verloor in de eerste ronde tegen de Argentijn Andres Molteni en Monegask Hugo Nys in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 45 minuten.

Gillé en Vliegen maakten als duo hun debuut in Parijs. Vliegen was vorige editie wel al aan zet, aan de zijde van Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. Zij haalden toen de kwartfinales. Beide Belgen verstopten nadien hun teleurstelling niet. “Dramatisch, er is geen ander woord voor”, vertelde Gillé. “Wij waren nochtans goed begonnen, maar in de tweede set veranderde het spelbeeld en zakten we steeds verder weg.”

“Ik heb hier geen verklaring voor”, klonk het ook bij Vliegen. “Ook in de derde set liep het niet naar behoren. Onze opslag kon er nog mee door, maar onze returns trokken op niets. Zij kregen vertrouwen en wij stortten in.”

Pliskova stoot door naar tweede ronde

Tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 4) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde. In de openingsronde had de Tsjechische het nochtans niet onder de markt tegen de Egyptische kwalificatiespeelster Mayar Sherif (WTA 172), die de eerste set met een tiebreak 6-7 (7/9) in haar voordeel besliste. In de twee daaropvolgende sets (6-2 en 6-4) rekende Pliskova echter vlot af met de eerste Egyptische speelster ooit op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

In de tweede ronde neemt Pliskova het op tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 43), drie jaar geleden de verrassende laureate op het Parijse gravel. Eerder vandaag rekende Ostapenko in de eerste ronde vlot af met de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 77): 6-2 en 6-1.