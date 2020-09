Alison Van Uytvanck knokt zich in drie sets naar tweede ronde op Roland Garros XC

29 september 2020

12u51

Bron: Belga 0 Roland Garros Alison Van Uytvanck (WTA 65) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze landgenote rekende na een mindere start af met de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 50): 2-6, 6-3 en 6-1.

Van Uytvanck kende een moeilijke eerste set, maar herstelde nadien het evenwicht. In de derde set trok ze de zege vlot naar zich toe. In de tweede ronde wacht de Kroatische Donna Vekic (WTA 30) of de Roemeense Irina Maria Bara (WTA 142).

Van Uytvanck is in Parijs toe aan haar zesde deelname aan de hoofdtabel. Haar beste resultaat zette ze neer in 2015, toen ze de kwartfinales bereikte. Vorige editie sneuvelde ze in de eerste ronde.

Elise Mertens (WTA 20) plaatste zich eerder in de Franse hoofdstad vlot voor de tweede ronde. In de openingsronde ondervond ze niet al te veel problemen met de Russin Margarita Gasparyan (WTA 122). Onze landgenote haalde het uiteindelijk in twee sets: 6-2 en 6-3 na 1 uur en 43 minuten. In de tweede ronde wacht de Estse Kaia Kanepi (WTA 106) op de Limburgse, het zestiende reekshoofd.

Kirsten Flipkens (WTA 80) en Greet Minnen (WTA 110) kregen een pak voor de broek in de eerste ronde en moesten afdruipen in het enkelspel. Flipkens verloor tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27) in twee sets: 6-1 en 6-2. De Kempense nam voor de twaalfde keer deel aan Roland Garros maar raakte er nog nooit voorbij de tweede ronde. Minnen, die haar debuut op de hoofdtabel in Parijs vierde, ging zwaar onderuit tegen de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 131) in twee sets: 6-2 en 6-1.