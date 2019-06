Al veertig jaar lang staan er twee pijnlijke fouten op de trofee van Roland Garros GVS

10 juni 2019

13u54 0 Roland Garros Het was wellicht even schrikken voor Ashleigh Barty toen ze na haar triomf op Roland Garros de trofee van naderbij bestudeerde. Plots was ze niet meer de eerste Australische sinds 1973 die de eindwinst op het Parijse gravel bemachtigde - een foutje van de graveur. Het werd nog pijnlijker, want in de hetze merkten aandachtige fans nóg een misser op. Twee blunders die al veertig jaar lang de Coupe Suzanne Lenglen sieren.

Sinds 1979 wordt de ‘Coupe Suzanne Lenglen’ overhandigd aan de Roland Garros-laureaat van het enkelspel bij de dames. Na haar eenvoudige winst tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (6-1, 6-3) was het dit keer de beurt aan Ashleigh Barty om het zilverwerk in de lucht te steken. Ieder jaar wordt op de beker de naam van de triomfator al graverend toegevoegd aan de erelijst. Na de gebruikelijke fotosessie ging de trofee naar goede gewoonte weer achter slot en grendel, Barty krijgt een replica mee naar huis. Maar niet alvorens twee missers werden gespot.

Barty was dit weekend de eerste Australische sinds 1973 die Roland Garros won. Maar niet zo volgens de trofee, die stelde dat haar landgenote Sue Barker in de Franse hoofdstad in 1976 had gezegevierd. Een misser die al sinds de vervaardiging van de ‘Coupe Suzanne Lenglen’ - veertig jaar geleden dus - op de beker pronkt, want de presentatrice van de BBC is helemaal geen Australische, wel een Britse.

Om het allemaal nog wat pijnlijker te maken, werd op de inmiddels gretig gedeelde uitvergrootte foto van de erelijst een nieuwe flater ontdekt. De achternaam van de winnares in 1977, Mima Jausovec, staat namelijk gespeld als Jausevec. Met het schaamrood op de wangen was de organisatie van het grandslamtoernooi er als de kippen bij om mee te delen dat de fouten zo snel mogelijk worden rechtgezet.