Akkefietje tussen Thiem en Williams duurt nog even voort: "Serena heeft een persoonlijkheidsprobleem"

03 juni 2019

15u37

Bron: Eurosport 0 Roland Garros In vier sets won Dominic Thiem (WTA 4) zaterdag gemakkelijk van Pablo Cuevas (WTA 19), maar groot was zijn verbijstering toen hij op de persconferentie plaats moest maken voor Serena Williams. Die had net ervoor verrassend verloren en wilde zo snel mogelijk doorgaan, tegen de zin van de Oostenrijker. Thiem speelt zijn kwartfinale tegen Gaël Monfils (WTA 14).

6-3, 4-6, 6-2 en 7-5. Dominic Thiem plaatste zich gemakkelijk voor de kwartfinales van Roland Garros en zit zo op schema voor een tweede finale in twee jaar tijd. Na afloop verwacht je dus een vlotte persbabbel, maar niets was minder waar. Tijdens de persconferentie werd Thiem plotseling onderbroken en gevraagd om de perszaal te verlaten. Serena Williams had namelijk net verloren van landgenoot Sofia Kenin (WTA 35) in twee sets (6-2 en 7-5) en wilde zo snel mogelijk inpakken en wegwezen, waarbij de organisatoren voorrang gaven op de Amerikaanse ten nadele van Thiem. In een andere persruimte wilde de Oostenrijker daar wel zijn gedacht over kwijt.

“Ik begrijp hier echt niets van. Dit moet toch een grap zijn? Waarom zou ik de zaal moeten verlaten als zij aankomt? Ik zie hier totaal het nut niet van in. Als het zo zit, doe ik ook wat ik wil en bol ik het af.” Waarop Thiem effectief de zaal verliet zonder de vragen van journalisten te beantwoorden.

Een dag na het opvallende meningsverschil kwam de nummer vier van de wereld terug op zijn actie. “Ik was misschien enkele minuten kwaad of gefrustreerd, maar het gaat om principes. Dan maakt het niet uit of ik daar zat of iemand anders. Ook jeugdspelers moeten geduld hebben en hun beurt afwachten. Dat is de logica zelve. Volgens mij heeft Serena dan een persoonlijkheidsprobleem. Ik ben er 100% zeker van dat Nadal of Federer nooit zoiets gelijkaardigs zouden doen”, zei Thiem bij Eurosport.

Ongelukkige actie

Ook Roger Federer reageerde op het akkefietje. Volgens hem had zijn mannelijke collega niet moeten opstaan. “Er moet een misverstand zijn geweest. Of misschien hadden ze Serena moeten kalmeren in de kleedkamer en niet in het perscentrum. Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar kan de frustratie van Dominic begrijpen. Hij zal nu wel niet eeuwig boos blijven op Serena. Het is gewoon een ongelukkige situatie.”