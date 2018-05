‘Lucky loser’ Bemelmans schrijft geschiedenis en gaat voor allereerste keer naar tweede ronde in Parijs: "Eindelijk" Manu Henry

29 mei 2018

16u35 1 Roland Garros De uitgelezen kans greep ie met beide handen. Ruben Bemelmans staat voor de allereerste keer in de tweede ronde op Roland Garros. De Indiër Yuki Bhambri (ATP 93) moest er met 6-4, 6-4 en 6-1 aan geloven. Drie op vier voor de Belgen vandaag aan de Porte d’Auteuil.

Ooit nummer één en winnaar van de Australian Open bij de junioren. Bij de grote jongens kan Bhambri - 25 intussen - de verwachtingen echter niet inlossen. En al zéker niet op gravel. De Indiër lijkt ronduit allergisch voor gravel en speelde dit jaar nog geen enkele wedstrijd op de gemalen baksteen. Ideale moment dus voor Bemelmans om geschiedenis te schrijven in Parijs, daar waar hij nog nooit de tweede ronde bereikte. Al is ook voor de Limburger gravel niet de favoriete ondergrond. Enkel in 2015 bereikte hij eerder de hoofdtabel op Roland Garros.

Maar zelfs zonder coach - Bemelmans en Hemmes besloten zo'n tiental dagen geleden de samenwerking stop te zetten - won Bemelmans relatief eenvoudig. De Indiër brak dan wel in het openingsspelletje door de opslag van onze landgenoot, daarna stapelden de fouten zich op. Bemelmans daarentegen draaide warm en stoomde door naar een 5-2-voorsprong. Er geen leek vuiltje aan de lucht, maar plots sputterde de motor. Bhambri knokte zich terug tot 5-4 en was opnieuw 'on serve'. Het sein voor de Limburger om weer een versnelling hoger te schakelen. Op de service van de Indiër pakte Bemelmans uiteindelijk, met de nodige moeite dus, set één: 6-4.

Weerbaarheid

Dan toch vertwijfeling die de kop opstak. Bhambri, die ietwat nonchalant op de court stond te tennissen, liep in de tweede set uit tot 4-2. Keerpunt was vervolgens een felbevochten en altijd belangrijk zevende game, dat na veel zwoegen een prooi was voor onze landgenoot. Het momentum aan de kant van Bemelmans, dus. Waarna hij de 4-2-achterstand omboog in 6-4-setwinst.

Veer gebroken bij Bhambri, die in set drie werkelijk niets meer te betekenen had. Hij gaf voordien al aan fysisch niet 100% in orde te zijn voor een zware match op gravel en dat was er aan te zien. Het oogde bij momenten zelfs laconiek. Alsof de Indiër geen zin had in een verlengd verblijf in Parijs. Bemelmans maalde er niet om en stoomde in geen tijd door naar matchwinst: 6-4, 6-4 en 6-1.

Bemelmans na zege tegen Bhambri: "Het is eindelijk gelukt"

"Roland Garros is prachtig dit jaar. Wat een rollercoaster van emoties", reageerde Bemelmans, die na zijn uitschakeling in de derde kwalificatieronde opgevist als lucky loser. "Vrijdag was er de ontgoocheling, zaterdag werd ik opgevist. Bhambri is geen gravelspeler, dus ik wist dat het een droomloting was. Die kans heb ik met beide handen gegrepen. Het is eindelijk gelukt."

Het begin van de wedstrijd was lastig voor Bemelmans. "Ik was nerveus en had moeite om oplossingen te vinden voor zijn snelle returns. Daarna had ik door dat ik hem van links naar rechts moest doen bewegen. Nadat ik de felbevochten tweede set won, is hij mentaal gekraakt."

In de tweede ronde speelt Bemelmans donderdag tegen de Est Jürgen Zopp (ATP-136), die verrassend de Amerikaan Jack Sock (ATP-14) uitschakelde. "Liever tegen Zopp dan tegen Sock. Zopp heeft in het verleden een hoop fysieke ongemakken gekend, maar heeft al in de top 100 gestaan. Hij komt makkelijk in de bal en slaat behoorlijk hard. Maar hij is minder ervaren dan Sock."