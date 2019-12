Roland Garros-winnares Schiavone overwon kanker: “Het was een zware strijd”

Redactie

13 december 2019

20u46 0 Tennis De Italiaanse tennisster Francesca Schiavone (39) heeft op sociale media een emotionele boodschap gedeeld met haar volgers. Ze vertelt dat er afgelopen jaar kanker bij haar is geconstateerd.

“Hallo allemaal, nadat ik me zeven tot acht maanden afzijdig heb gehouden van sociale media en de wereld wil ik graag met jullie delen wat er met me is gebeurd. Er is kanker bij me geconstateerd. Ik heb chemotherapie gehad en heb een zware strijd uitgevochten. Nu adem ik nog steeds. Ik heb dit gevecht gewonnen. En nu ben ik terug”, zo vertelt Schiavone in het filmpje dat ze op Twitter en Instagram zette.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX Francesca Schiavone(@ Schiavone_Fra) link

Schiavone won in 2010 Roland Garros door Samantha Stosur te verslaan en ze reikte in 2011 tot de vierde plek op de wereldranking. Op de Australian Open (2011), Wimbledon (2009) en de US Open (2003 én 2010) reikte de Italiaanse nooit verder dan de kwartfinale. Ook won ze met Italië driemaal de Fed Cup, in 2006, 2009 en 2010. Ze won haar eerste WTA-toernooi in 2007 in het Oostenrijkse Bad Gastein. Er zouden er nog zes volgen: Moskou (2009), Barcelona (2010), Straatsburg (2012), Marrakesh (2013), Rio de Janeiro (2016) en Bogotá (2017).

In september 2018 kondigde Schiavone aan te stoppen met tennissen. Met haar boodschap kondigt ze nu weer aan snel weer actief hoopt te zijn als coach.