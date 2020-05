Roland Garros weer met week opgeschoven, Rafael Nadal is pessimistisch: “Ik denk dat 2020 verloren is” Filip Dewulf

06 mei 2020

04u00 0 Tennis Terwijl tennisprofs weer mondjesmaat aan de slag gaan, is de startdatum van Roland Garros weer met een week opgeschoven. Rafael Nadal (33) het wel allemaal zin heeft. “Ik zou ervoor tekenen om me voor te bereiden op 2021.”

Als de wereldwijde pandemie het toelaat, zal Roland Garros op 27 september van start gaan. Dat werd gisteren bevestigd door de Franse Tennisfederatie. Daarmee verschuift het Parijse grandslamtoernooi opnieuw met een week op, het was eerst al van eind mei naar 20 september gegaan.

Roland Garros wil zo de concurrentie met de slotrit van de Tour de France uit de weg gaan én de spelers een week meer gunnen tussen het eind van de US Open (13 september) en de start van de French Open. Bovendien kadert de verplaatsing ook in het grotere plan dat de ATP en WTA met dat deel van de kalender hebben. Bedoeling is dat er rond Roland Garros nog enkele graveltornooien (Rome? Madrid?) worden georganiseerd.

In veel Europese landen zijn de lockdownmaatregelen ondertussen versoepeld en mocht er vanaf maandag weer getennist worden. Na zeven weken zonder een bal aan te raken waren ook de profs er dan ook als de kippen bij om opnieuw een racket in de hand te nemen. Elise Mertens (24) deed dat samen met haar coach Robbe Ceyssens in de Kim Clijsters Academy in Bree terwijl David Goffin (29) met zijn trainer Thomas ­Johansson in Monte Carlo op hardcourt verscheen. De ­Luikenaar liet niet na om op ­Instagram de gevolgen van die rentree te tonen: na twee ­dagen tennis had hij evenveel flinke blaren opgelopen.

Ik maak me zelfs meer zorgen over de Australian Open in januari dan over wat er nog rest van ons seizoen. Rafael Nadal

Ook Novak Djokovic (32) toonde zichzelf op een gravelbaan in Marbella. Dat had de Servische nummer één misschien beter niet gedaan. De Spaanse autoriteiten laten het vooralsnog niet toe om sportinfrastructuur te openen – uitgezonderd die voor professionele (voetbal)teams. De Spaanse tennisfederatie stelde dat de spelers wel mogen trainen, maar op eigen houtje en niet op een tennisbaan. Pas vanaf volgende maandag zouden er duidelijkere richtlijnen moeten komen.

Ook rivaal Rafael Nadal (33) ging zijn boekje te buiten. Hij trainde, samen met coach ­Carlos Moya, op het tennisveldje van een vriend op ­Mallorca. Meer dan bezigheidstherapie was dat trouwens niet volgens de twaalfvoudige Roland Garros-winnaar, die niet meer gelooft in een herneming van het tennisseizoen. “Ik hoop dat we dit jaar nog kunnen terugkeren, maar spijtig genoeg vrees ik er een beetje voor”, zei Nadal in ‘El Pais’. “Ik zou ervoor tekenen om me voor te bereiden op 2021. Ik maak me zelfs meer zorgen over de Australian Open in januari dan over wat er nog rest van ons seizoen. Ik geloof dat 2020 zo goed als ­verloren is. Ik hoop echt dat we volgend jaar opnieuw van start kunnen gaan.”

Geld voor spelers

Officieel staat nog steeds 13 juli geboekt als de datum waarop het tenniscircuit zou hernemen, maar daar wordt minder en minder geloof aan gehecht. Ondertussen worden er hier en daar wat lokale initiatieven opgestart om de profs toch aan wat wedstrijdplezier en enkele centjes te helpen. De mindere goden van het proftennis mogen trouwens binnenkort een financiële injectie verwachten. De ATP, WTA, ITF en de grandslamtoernooien hebben meer dan 5,52 miljoen euro samengebracht om zo’n 800 spelers, enkel en dubbel samen, aan de hand van hun ranking en verdiend prijzengeld, elk van zo’n 6.900 euro te voorzien. Dit staat los van het ‘Player Relief Fund’, het ­initiatief van Djokovic waarbij ­spelers uit de top 100 zouden bijdragen aan een noodfonds voor die lager gerangschikte spelers.

Lees ook:

Onze tennisexpert Filip Dewulf haalt herinneringen op aan jarige ‘rockster’ Andre Agassi: “Plots kwam hij op de bank naast mijn vrouw zitten... ”