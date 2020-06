Roland Garros van 27 september tot 11 oktober, tennisseizoen herstart in augustus DMM

17 juni 2020

16u56

Bron: Belga 0 Tennis Roland Garros vindt dit jaar plaats van 27 september tot 11 oktober, zo blijkt woensdag uit de nieuwe ATP- en WTA-kalenders.

Het internationale tenniscircuit wordt half augustus hervat. De ATP heeft in samenwerking met andere tennisbonden en de twee nog te spelen grandslamtoernooi een herziene kalender opgesteld voor het najaar. Roland Garros is nu een week later en begint nu op 27 september.

Het eerste toernooi op de aangepaste kalender is het ATP-toernooi van Washington, dat op vrijdag 14 augustus aanvangt. De week erna volgt het masterstoernooi van Cincinnati, dat wordt gespeeld op het complex van de US Open. De US Open begint op de oorspronkelijke datum, 31 augustus.

Normaliter is de US Open het laatste grandslamtoernooi van het jaar, maar Roland Garros verplaatste het toernooi naar 20 september. Tot ongenoegen van onder meer veel spelers en andere toernooien zoals de Laver Cup, dat dezelfde data voor ogen had.

Roland Garros staat nu voor 27 september tot en met 11 oktober op de kalender en wordt voorafgegaan door de masterstoernooien van Rome en Madrid.

Het seizoen bij de vrouwen herstart op 3 augustus met het WTA-toernooi in het Siciliaanse Palermo, bij de mannen is de herstart voorzien op 14 augustus met het Citi Open in de Amerikaanse hoofdstad Washington