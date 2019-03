Roland Garros: meer prijzengeld en een nieuw stadion - België opent groep D in Davis Cup met duel tegen Colombia XC

21 maart 2019

17u15

21 maart 2019

Elise Mertens en Aryna Sabalenka nemen vlot eerste horde

Elise Mertens en Aryna Sabalenka, vorige week winnaars in Indian Wells, hebben zich vandaag vlot voor de achtste finales van het dubbelspel in Miami (9.035.428 dollar) geplaatst. In de eerste ronde maakte het Belgisch-Wit-Russische duo in 52 minuten met 6-3 en 6-0 korte metten met de Amerikaanse Danielle Collins en de Letlandse Jelena Ostapenko.

Om een plaats in de kwartfinales komen Mertens en Sabalenka ofwel tegenover de Amerikanen Kaitlyn Cristan en Asia Muhammad ofwel tegenover de Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Tsjechische Barbora Strycova te staan. Die laatsten vormen het derde reekshoofd op het hardcourt in Florida.

Roland Garros: meer prijzengeld en een nieuw stadion

In navolging van de andere drie grandslamtoernooien heeft de directie van Roland Garros het prijzengeld eveneens verhoogd. Bij de komende editie, die op 26 mei in Parijs begint, bedraagt het prijzengeld voor de tennissers in totaal 42,7 miljoen euro. Dat is een stijging met 8 procent in vergelijking met vorig jaar.

Voor de winnaars bij de mannen en vrouwen in het enkelspel ligt een cheque klaar van 2,3 miljoen euro. Dat is 4,55 procent meer dan in 2018. De finalisten gaan naar huis met een bedrag van 1,18 miljoen euro. Deelname aan de eerste ronde levert sowieso al het lieve sommetje van 46.000 euro op.

Op Roland Garros werd vandaag in het bijzijn van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy een nieuw stadion geopend, Court Simonne-Mathieu.

België opent groep D in Davis Cup met duel tegen Colombia

De Belgische tennissers nemen het in hun eerste duel van de groepsfase in de vernieuwde Davis Cup op maandag 18 november op tegen Colombia, zo wees de loting van vandaag uit.

Het Belgische Davis Cup-team werd eerder in Madrid in een groep met Australië en Colombia uitgeloot voor de finaleweek van de Davis Cup. Die vindt van 18 tot 24 november in de Spaanse hoofdstad plaats. Op dinsdag 19 november staat Australië tegenover Colombia, op de slotspeeldag op woensdag 20 november kijken België en Australië mekaar in de ogen.

Het is de eerste editie van het landenkampioenschap in de nieuwe formule. De duels in Madrid zullen in drie wedstrijden (twee enkel en een dubbel) uitgevochten worden. De zes groepswinnaars en de beste twee tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales. Als de Belgen groep D winnen, ontmoeten ze in de kwartfinales de winnaar van groep F. Dat wordt dan de Verenigde Staten, Italië of Canada.