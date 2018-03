Roger Federer verdedigt in Indian Wells titel tegen Juan Martin del Potro Redactie

18 maart 2018

00u52

Bron: Belga 0 Tennis De 36-jarige Zwitser Roger Federer (ATP-1) en de 29-jarige Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-8) spelen vandaag de finale van het ATP-toernooi van Indian Wells (7.972.535 dollar). In zijn halve finale maakte Del Potro gisteravond in 1 uur en 5 minuten met 6-2 en 6-3 korte metten met de Canadees Milos Ranic (ATP-32).

Eerder zaterdag plaatste Federer zich voor de finale door de Kroaat Borna Coric (ATP-49) in 2 uur en 20 minuten met 5-7, 6-4 en 6-4 te verslaan. Hij kan het toernooi een zesde keer winnen (na 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017) en zou daarmee alleen recordhouder worden. Nu moet hij het record nog delen met de Serviër Novak Djokovic (ATP-13). "King Roger" gaat voor een 98e ATP-titel, de derde dit seizoen. Eerder dit jaar won hij het Australian Open en Rotterdam. Op die manier bleef hij dit seizoen al zeventien wedstrijden ongeslagen.

Del Potro heeft 21 ATP-titels op zijn palmares. Dit jaar was hij al de beste in Acapulco. De finale van Indian Wells speelde hij al eens in 2013. De titel moest hij toen aan de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) laten.

In de onderlinge confrontaties leidt Federer met 18-6, op hardcourt met 13-6. Hij won ook de jongste twee duels. In september 2017 hield Del Potro Federer wel nog uit de halve finales van het US Open, maar daarna nam de Zwitser nog twee keer weerwraak: in de halve finales in Shanghai (3-6, 6-3, 6-3) en voor eigen publiek in de finale in Bazel (6-7, 6-4, 6-3).