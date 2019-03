Roger Federer steekt in Dubai honderdste ATP-titel op zak XC

02 maart 2019

17u28

Bron: Belga 0 Tennis Roger Federer (ATP 7) heeft het ATP-toernooi in Dubai gewonnen. Hij behaalde in de Verenigde Arabische Emiraten zijn honderdste toernooizege. De 37-jarige Zwitser versloeg in de finale de 20-jarige Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 11) in twee sets. Na 1 uur en 10 minuten stond de 6-4, 6-4-eindstand op het bord.

Federer nam zo revanche voor zijn verrassende nederlaag tegen Tsitsipas op de Australian Open. De Griek schakelde de tweevoudige titelverdediger in Melbourne toen uit in de achtste finales.

Voor de Fed Express was het zijn achtste eindzege in Dubai (een absoluut record). Hij triomfeerde er ook in 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 en 2015. Twee keer verloor hij de finale, in 2006 (tegen Nadal) en 2011 (tegen Djokovic).

Met honderd ATP-titels (in het enkel) moet Federer, goed voor twintig grandslamoverwinningen, alleen de Amerikaan Jimmy Connors voor zich dulden. In de jaren '70 en '80 behaalde die 109 titels.

Stefanos Tsitsipas blijft voorlopig steken op twee toernooizeges.