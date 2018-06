Roger Federer start 2019 opnieuw met Hopman Cup LPB

26 juni 2018

09u07

Bron: Belga 0 Tennis Roger Federer zal begin volgend jaar zijn titel verdedigen op de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams. De Zwitserse tennislegende vormt in het Australische Perth opnieuw een duo met Belinda Bencic.

"Ik kijk ernaar uit met Belinda Bencic mijn titel in de Hopman Cup te verdedigen", zegt Federer op de website van het toernooi. "De Perth Arena is een prachtige plek om het nieuwe jaar te starten en het is uiteraard ook de perfecte voorbereiding op de Australian Open. De voorbije jaren ging het heel goed."

In de editie 2018 klopten Federer en Bencic in de finale de Duitsers Alexander Zverev en Angelique Kerber. Ook zij zullen er opnieuw bij zijn. Wie de andere zes duo's zijn, is nog afwachten. Dit jaar was België met David Goffin en Elise Mertens eveneens vertegenwoordigd in Perth. Zij werden tweede in de groep van Duitsland. De Hopman Cup 2019 wordt gespeeld van 29 december tot 5 januari.