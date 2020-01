Roger Federer over comeback Kim Clijsters: “Ik weet waartoe ze in staat is” XC

18 januari 2020

12u31 0 Tennis Ook Roger Federer kijkt uit naar de comeback van Kim Clijsters. “Er is veel mogelijk voor haar”, klonk het onder meer bij de Zwitserse tennislegende.

Clijsters viert begin maart haar terugkeer in het Mexicaanse Monterrey. “Maar de kans bestaat dat er misschien toch eerder een toernooi komt”, vertelde de 36-jarige Limburgse op een ‘Media Day’ in haar tennisacademie in Bree.

Hoe dan ook: binnenkort speelt ze haar eerste officiële tennismatch sinds 2012. “Het is zeven jaar geleden dat ik haar nog eens gezien heb, maar ik ken haar persoonlijkheid en weet waartoe ze in staat is”, vertelde Federer. “Als ze terugkeert, is het omdat ze er zin in heeft.”

“Leeftijd speelt geen rol”, vervolgde de Zwitser, die zelf 38 lentes jong is. “Het zijn het hoofd en de benen die tellen. Er is veel mogelijk voor Clijsters, ook al heeft ze zelf geen verwachtingen. Ze haalde vroeger een hoog niveau. Ze heeft zeven jaar niet getennist, die jaren tellen dus niet mee. Je moet haar een beetje beschouwen als een late twintiger.”

“Ze zal in elk geval fris zijn. Of ze dan dertig toernooien per jaar moet spelen? Neen. Ze moet spelen wanneer ze dat zelf wil, wanneer het haar uitkomt. Het wordt alleszins spannend om haar te volgen”, besloot Federer, die binnen enkele dagen te bewonderen is op de Australian Open.