Roger Federer opnieuw nummer 1 van de wereld, Goffin blijft tiende Redactie

14 mei 2018

09u54

Bron: Belga 0 Tennis Roger Federer mag zich opnieuw het nummer 1 van de wereld noemen. De Zwitser lost vandaag op de ATP-ranking Rafael Nadal af.

Nadal sneuvelde afgelopen week als titelverdediger in de kwartfinales van het toernooi in Madrid. De punten die de Spanjaard daardoor verliest, kosten hem de eerste plaats ten opzichte van Federer. De Zwitser past net zoals vorig jaar voor het gravelseizoen en kwam dus zelf niet in actie. Voor de 36-jarige Federer is het zijn 309e week aan de kop van het ATP-klassement, een absoluut record.

De Duitser Alexander Zverev won het Masters 1.000 toernooi in Madrid en blijft derde. De Bulgaar Grigor Dimitrov en de Kroaat Marin Cilic maken de top vijf vol. De Argentijn Juan Martin del Potro behoudt de zesde stek voor Kevin Anderson. Door zijn halve finale in Madrid wipt de Zuid-Afrikaan over de Oostenrijker Dominic Thiem, die in de Spaanse hoofdstad de finale speelde.

David Goffin verloor in Madrid in de derde ronde van de Brit Kyle Edmund en blijft tiende. Deze week is hij aan de slag in Rome. Ruben Bemelmans zakt vijf plaatsen naar nummer 112, Steve Darcis is 161e (-1).