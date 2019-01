Roger Federer in tranen tijdens interview over verongelukte coach lva

08 januari 2019

01u43

Bron: CNN 0 Tennis In een exclusief interview met CNN is Roger Federer in tranen uitgebarsten. De Zwitserse tennisicoon werd emotioneel toen het ging over zijn voormalige coach, de Australiër Peter Carter, die op 37-jarige leeftijd in 2002 verongelukte bij een auto-ongeluk op huwelijksreis.

In de aanloop naar de Australian Open die 14 januari van start gaat, interviewde CNN de wereldberoemde tennisser Roger Federer, die er de titel zal verdedigen. In het interview vertelt Federer hoe zijn voormalige coach Peter Carter uit Adelaide toevallig aan zijn club in het Zwitserse Basel kwam spelen toen Federer nog klein was. Hij zou een grote rol spelen in zijn leven. Als hij aan iemand zijn techniek te danken heeft, is het wel aan Carter, vertelt de topspeler.

Wanneer hij gevraagd wordt wat Carter ervan zou vinden dat zijn pupil is uitgegroeid tot de beste speler aller tijden schieten de tranen in zijn ogen. Toen zijn coach overleed, wachtte de toen 21-jarige Federer nog op zijn eerste Grand Slam-titel.

“Ik hoop dat hij trots zou zijn”, zegt Federer snikkend. “Hij wou in ieder geval niet dat ik mijn talent verkwanselde. Zijn dood is misschien wel een wake-upcall voor mij geweest. Ik ben daarna hard beginnen trainen”, aldus een emotionele Federer.

