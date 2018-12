Roger Federer geland in Australië: "Hopelijk is Hopman Cup opnieuw start van fantastisch seizoen” LPB

27 december 2018

10u37

Bron: Belga 0 Tennis Roger Federer heeft voet gezet op Australische bodem. De Zwitserse tennislegende landde vandaag in Perth, waar hij deelneemt aan de Hopman Cup. Met zijn landgenote Belinda Bencic verdedigt Federer zijn titel in de gemengde landencompetitie. Het toernooi geldt tegelijk als voorbereiding op de Australian Open. De voorbije twee jaar kroonde Federer zich tot kampioen in Melbourne.

"Ik hoop dat de Hopman Cup opnieuw de start van een fantastisch seizoen wordt. De voorbije twee seizoenen waren echt onwerkelijk goed voor mij", vertelde Federer bij zijn aankomst in Perth. De Zwitser leek in 2016 afgeschreven voor de absolute top nadat een knieblessure hem lange tijd van de courts hield. Maar hij vocht terug, won in 2017 twee grandslams (Australian Open en Wimbledon) en verdedigde dit jaar met succes zijn titel in Melbourne, goed voor zijn twintigste grandslamzege. "Ik had nooit gedacht dat ik op die manier zou kunnen terugkeren", zegt Federer. "Ik ben gewoon heel blij dat alles zo goed gaat. De Hopman Cup is voor mij een goeie manier om aan het seizoen te beginnen. Ik hoop dat het dit jaar weer hetzelfde wordt.”

Federer is intussen 37, maar hij denkt nog niet aan stoppen. Toch tempert hij, gezien zijn leeftijd, de verwachtingen. "Mensen weten dat als ik op mijn leeftijd iets speciaals zou kunnen neerzetten, dat buitengewoon zou zijn. En als het niet gebeurt, is het logisch. Je kan niet elk jaar zo'n tennis produceren. Je hebt ook wat geluk nodig en de loting moet meezitten. Om een grandslam te winnen moeten veel zaken goed zitten, ook voor de jongens in de top vier.”

Federer begint zijn 22ste profseizoen als nummer drie van de wereld, na Novak Djokovic en Rafael Nadal.