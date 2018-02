Roger Federer geeft nummer één-positie glans met winst in finale Rotterdam XC

18 februari 2018

17u59

Bron: Belga 36 Tennis Roger Federer heeft het ATP-toernooi van Rotterdam (hard/1.862.925 euro) gewonnen. De Zwitser, die morgen de nummer één van de wereld wordt, haalde het na amper 55 minuten van Grigor Dimitrov (ATP 5): 6-2, 6-2.

Het was al de 146ste keer dat Federer een ATP-finale betwistte, en in Rotterdam schreef hij zijn 97ste titel bij op zijn palmares. Ook in 2005 en 2012 was de Zwitser al de beste in Nederland. Eerder dit jaar won hij in Melbourne zijn twintigste grandslam. Zijn opponent Dimitrov stond in de finale na de opgave van David Goffin in de halve finales.

Federer was al sinds zijn zege in de kwartfinales tegen de Nederlander Robin Haase zeker dat hij de nieuwe nummer één van de wereld zou worden. De nieuwe ranking wordt maandag gepubliceerd.