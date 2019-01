Roger Federer breekt wanneer journaliste met vraag over zijn overleden mentor komt YP

08 januari 2019

07u00

Bron: CNN 2 Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



Our exclusive interview: https://t.co/AJM6UXgt6H pic.twitter.com/g9aiylaKy8 CNN Sport(@ cnnsport) link Tennis Momenteel bereidt hij zich voor op de Australian Open, maar in de aanloop naar het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar gaf Roger Federer (37) nog een exclusief interview aan CNN. En dat werd een emotionele babbel...

Christina Macfarlane, journaliste bij CNN, mocht Federer eind vorig jaar opzoeken op zijn trainingsbasis in Dubai. Macfarlane wijdde een groot deel van de babbel aan Peter Carter, de gewezen mentor van de Zwitser. Carter, een Australiër en zelf een meer dan onderlegd tennisser, verhuisde na zijn actieve carrière naar Zwitserland om er als trainer aan de slag te gaan. Daar ontmoetten hij en Federer elkaar, maar in 2002 sloeg het noodlot toe: Carter kwam op 37-jarige leeftijd om het leven bij een heftig auto-ongeluk, nota bene op zijn huwelijksreis in Zuid-Afrika.

Hoewel hij zelden zijn emoties toont in interviews, breekt Federer als hem wordt gevraagd wat Carter ervan zou hebben gevonden dat zijn pupil zou uitgroeien tot de beste aller tijden. Toen zijn coach overleed, wachtte de toen 21-jarige Federer nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Intussen heeft hij er 20. “Sorry”, stamelde ‘RF’ eens hij wat bekomen was. “Oh man, ik mis hem nog steeds zo hard. Ik hoop dat hij trots op mij zou geweest zijn. Hij wou ongetwijfeld niet dat mijn talent verloren zou gaan, dus op dat vlak was zijn dood wel een beetje een wake-upcall voor mij. Hij was echt een heel erg belangrijk iemand voor mij. Ik denk dat ik mijn techniek aan hem te danken heb”, aldus nog de Zwitser, die later in de babbel ook nog aangaf “nog nooit zo te zijn gebroken in een interview.”

Zijn dood was een beetje een wake-upcall voor mij Roger Federer

In ‘The Roger Federer Story: Quest for Perfection’, de biografie geschreven door de Zwitserse tennisjournalist Rene Stauffer, staat te lezen dat Federer het tragische nieuws over de dood van zijn mentor vernam toen hij de Canadian Masters in Toronto aan het afwerken was. In het boek staat “dat hij nooit droeviger was in zijn leven” en dat “hij zijn hotel verliet en vervolgens al hysterisch gillend door de straten liep.”

Nog dit: Federer nodigt sinds 2005 elk jaar de ouders van Carter, afkomstig uit Adelaide, uit om naar zijn Australian Open te komen kijken. Daarbij neemt hij, als teken van dank voor wat hun zoon voor hem heeft gedaan, telkens de kosten van hun verblijf op zich.