Roger Federer blikt vooruit naar rest van 2019: "Wimbledon is opnieuw grootste doel" XC

08 februari 2019

16u33

Bron: Belga 0 Tennis Roger Federer nam vandaag in Genève, bij de voorstelling van de derde editie van de Laver Cup (20-22 september), uitgebreid de tijd vooruit te blikken naar zijn doelen verderop in 2019. Weinig verrassend is Wimbledon het grootste doel opnieuw. De Zwitser ging er vorig jaar in de kwartfinales uit in Londen, maar won Wimbledon in de jaren voordien acht keer.

"Zonder twijfel is Wimbledon mijn grootste doel in 2019", legde de twintigvoudig grandslamwinnaar uit. "Verder staan ook Dubai (25 februari-2 maart), Indian Wells (7-17 maart) en Miami (20-31 maart) hoog genoteerd. Ik zou graag goed spelen in die drie toernooien, om zo gelanceerd te beginnen aan (misschien) het gravelseizoen en zeker Wimbledon. Op het einde van het seizoen wil ik er nog staan op de Laver Cup (in het Europese team samen met Rafael Nadal, red.) en de Masters."

"Momenteel bereid ik het toernooi in Dubai voor", vervolgde de 37-jarige Federer, die er in januari in de achtste finales uit ging op de Australian Open. "Ik voel me goed, ben nog steeds gemotiveerd en kijk uit naar de rest van het seizoen.”