Roger Federer (38) na lange afwezigheid: "Hoop dat ik nog steeds kan tennissen"

25 juli 2020

Bron: Belga 0 Tennis Nadat hij zijn seizoen gedwongen moest stopzetten na een tweede knieoperatie heeft Roger Federer de fysieke oefeningen hervat. Dat bevestigde zijn trainer Severin Lüthi aan de Zwitserse krant Tages-Anzeiger. Federer zal naar verwachting medio augustus de specifieke tennistrainingen hervatten.

De voormalige nummer 1 van de wereld, die op 8 augustus 39 jaar wordt, stond voor het laatst op het veld tijdens een liefdadigheidswedstrijd tegen Rafael Nadal in Zuid-Afrika in februari. De Zwitser profiteerde van de onderbreking door het coronavirus om een tweede knieoperatie te ondergaan en maakte zo een einde aan zijn seizoen.

"Ik hoop dat ik nog steeds kan tennissen", zei Federer in een interview dat op 6 juli werd opgenomen en vandaag werd uitgezonden. "Ik heb de bal meerdere keren tegen de muur geslagen, maar ik kwam maar één keer op het veld, al heb ik nog tijd."

Roger Federer, recordhouder met 20 grandslamtitels, zal naar verwachting terugkeren in competitie op de Australian Open in januari 2021. "We staan achter wat we eerder besloten: Roger komt terug voor de Australian Open 2021 als het toernooi plaatsvindt", voegde Severin Lüthi toe. "Er wordt echter overwogen of het raadzaam is om net voor Melbourne een toernooi te spelen."

2021 zou wel eens zijn laatste jaar zijn op het hoogste niveau. "Ik blijf tennis spelen zolang mijn lichaam het toelaat. Al is het maar voor de lol.”

