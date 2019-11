Roger Federer (38) als een held ontvangen op bijzonder toernooi: “Zolang ik plezier heb, stop ik niet” GVS

19 november 2019

13u37 0 Tennis Altijd weer diezelfde vraag. Wanneer hangt Roger Federer zijn tennisracket aan de haak? Ook nu kregen de journalisten een weinig verrassend antwoord: “Eerlijk gezegd, ik weet niet wanneer ik stop. Zolang ik me goed voel en ervan geniet, zie ik geen reden om op pensioen te gaan.” Energie heeft de 38-jarige Zwitser alvast nog genoeg, want op dit moment trekt hij met Alexander Zverev door Latijns-Amerika waar hij in vijf verschillende landen vijf exhibitiematchen afwerkt tegen de Duitser.

Finalist op Wimbledon, halve finalist op Roland Garros en de ATP Finals, kwartfinalist op de US Open en met Basel, Halle, Miami en Dubai viervoudig ATP-winnaar. Hoewel het aantal zeges minder is dan enkele jaren geleden, toonde ook het jaar 2019 aan dat Roger Federer nog steeds niet versleten is. Maar omdat hij inmiddels 38 is, wagen de journalisten er zich toch enkele keren per jaar aan om de Zwitser te vragen wanneer hij zinnens is om het racket op te bergen. Ook gisteren kwam die vraag.

“Eerlijk: ik ken het antwoord erop niet. Zolang ik me goed voel en geniet van het leven onderweg, zie ik geen redenen om te stoppen. Maar natuurlijk wordt met het ouder worden alles wat lastiger. Langs de andere zorgt de ervaring ervoor dat ik meer kan genieten van de momenten. Dus ik weet niet hoe mijn carrière zal eindigen. Ik hoop dat het een beetje emotioneel en mooi wordt. En niet te moeilijk.”

Federer trekt op dit moment samen met Alexander Zverev (22) door Latijns-Amerika. De Zwitser liet de Davis Cup schieten om op zeven dagen tijd vijf oefenduels te spelen in vijf verschillende steden: Buenos Aires, Santiago, Mexico-Stad, Bogota en Quito. Normaal gezien zou Juan Martin del Potro één duel van Zverev overnemen, maar de Argentijn moet geblesseerd verstek laten. Het duo arriveerde gisteren in Buenos Aires, waar het paar straks in het Parque Roca Stadion zal aantreden. Nadien trekken ze naar de hoofdsteden van Chili, Mexico, Colombia en Ecuador. Het concept is alvast een groot succes, in een mum van tijd waren alle tickets de deur uit.

De ontvangst in Buenos Aires was overweldigend: