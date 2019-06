Riske houdt Bertens van de zege in Rosmalen, Mannarino wint bij de mannen Redactie

De Amerikaanse Alison Riske (WTA 61) heeft het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen op haar naam geschreven. In de finale haalde de 28-jarige Amerikaanse het van thuisspeelster Kiki Bertens (WTA 4), die in de tweede set vijf matchballen liet liggen: 0-6, 7-6 (7/3) en 7-5 na 2 uur en 19 minuten. Michaëla Krajicek blijft zo de laatste Nederlandse die het toernooi in eigen land kon winnen. Dat is intussen reeds dertien jaar geleden.

Voor Riske was het de tweede WTA-zege in haar carrière, na een eerdere toernooiwinst in het Chinese Tianjin in 2014. Op gras is ze intussen tien wedstrijden op rij ongeslagen. Bij Bertens blijft de teller op negen titels staan.

Mannarino boekt eerst toernooizege uit zijn carrière in Rosmalen

De Fransman Adrian Mannarino (ATP 44) heeft het ATP-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/635.750 euro) gewonnen. De 30-jarige tennisser, die met 7-6 en 6-3 won van de Australiër Jordan Thompson (ATP 62), boekte de eerste toernooizege uit zijn carrière.

Op de erelijst in Rosmalen volgt Mannarino zijn landgenoot Richard Gasquet (ATP 42) op, die dit jaar in de halve finales sneuvelde tegen Thompson. Die laatste speelde op het Nederlandse gras zijn allereerste ATP-finale, terwijl Mannarino al aan finale nummer zeven toe was maar er nog nooit eentje kon winnen. Tot zondag in Rosmalen dus. Hij kreeg in de eerste set nog twee setpunten tegen, maar wist die succesvol weg te werken.

Noch Mannarino noch Thompson begon fris aan de finale, want beiden moesten deze voormiddag nog een deel van hun halve finale afwerken. Mannarino klopte de Kroaat Borna Coric (ATP 14), Thompson titelverdediger Gasquet.