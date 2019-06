Riske en thuisspeelster Bertens ontmoeten elkaar in finale Rosmalen AB

15 juni 2019

19u59

Bron: Belga 0 Tennis De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) heeft zich in eigen land geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Rosmalen (gras/250.000 dollar). Ze haalde het met twee keer 6-4 van Elena Rybakina (WTA 134).

De wedstrijd tussen Bertens en Rybakina, die in de kwartfinales nog Kirsten Flipkens uitschakelde, duurde 1 uur en 23 minuten en moest in de eerste set onderbroken worden door een hevige regenbui.

Bertens, die in de finale al haar derde WTA-zege van het seizoen kan opsteken, neemt het in die finale op tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 61). Die won in de halve finales in drie sets van de Russin Veronika Kudermetova. Voor Riske wordt het zondag de achtste WTA-finale in haar carrière. Daarvan kon ze er slechts één winnen: in 2014 pakte ze de toernooizege in het Chinese Tianjin.