Rick Vleeschouwers wordt opnieuw coach van Elise Mertens - Ook Malisse, Leconte en Enqvist zakken af naar toernooi tussen ex-toppers LPB

03 april 2018

17u45

Bron: Belga 1

Rick Vleeschouwers gaat Elise Mertens opnieuw coachen

Elise Mertens en haar partner Robbe Ceyssens hebben vandaag bekendgemaakt hun professionele samenwerking te 'wijzigen'. Rick Vleeschouwers, waarmee Mertens in het verleden al op de Kim Clijsters Academy in Bree werkte, zal - in samenspraak met Carl Maes - met onmiddellijke ingang de sportieve leiding op zich nemen.

"Het afgelopen anderhalf jaar heb ik samen met Robbe erg mooie resultaten neergezet en onze relatie is daar alleen maar sterker door geworden", laat Mertens weten in een persbericht. "Door weer met Rick aan de slag te gaan kunnen Robbe en ik opnieuw meer quality time met elkaar als koppel doorbrengen."

Robbe Ceyssens zal op zijn beurt de taken van Vleeschouwers als coach op de Kim Clijsters Academy deels overnemen. "Ik blijf Elise uiteraard volgen en zal haar, zowel thuis als op de Academy, blijven bijstaan", aldus Ceyssens.

Elise Mertens begon 2018 uitstekend met tien zeges op rij. Ze veroverde een tweede toernooizege op rij in Hobart en haalde vervolgens de halve finale op de Australian Open, waar enkel de latere winnares Caroline Wozniacki haar kon stoppen. De voorbije maanden liep het iets stroever voor Mertens, met diverse vroege uitschakelingen op WTA-toernooien.

Malisse, Leconte en Enqvist op toernooi tussen ex-toppers

Xavier Malisse, Henri Leconte en Thomas Enqvist nemen deel aan de BNP Paribas Fortis Champions, een officieel ATP Champions Tour event tussen voormalige toptennissers in Brussel. Eerder bevestigde tennislegende John McEnroe (59) al zijn komst.

De 37-jarige Malisse zette in 2013 na zestien jaar een punt achter een erg succesvolle profcarrière, met als hoogtepunt de halve finale op Wimbledon (2002) en de dubbeltitel op Roland Garros (2004) aan de zijde van Olivier Rochus. Hij won drie ATP-enkeltitels, bereikte de negentiende plaats op de wereldranglijst en was jarenlang een vaste waarde in het Belgische Davis Cup-team.

Ook Henri Leconte en Thomas Enqvist zakken af naar Brussel. Leconte won net als Malisse de dubbeltitel op Roland Garros. De 54-jarige Fransman deed dat in 1984 met Yannick Noah. Als enkelspeler bereikte Leconte in 1988 de finale van Roland Garros. Hij won negen ATP-titels en was in 1986 de nummer vijf van de wereld. Enqvist was in 1999 de nummer vier van de wereld. In datzelfde jaar speelde hij de finale van de Australian Open. De 44-jarige Zweed heeft niet minder dan negentien ATP-titels op zijn palmares staan.

Op de BNP Paribas Fortis Champions, die plaatsvinden van 24 tot 26 mei, nemen verschillende grote namen uit de tennisgeschiedenis het tegen elkaar op. Ook onder meer Kim Clijsters, Dominique Monami en Sabine Appelmans tekenen present. Enkel oud-spelers die nummer één van de wereld geweest zijn, grandslamfinales bereikt hebben of de Davis Cup gewonnen hebben, mogen deelnemen. Daarnaast mag Brussel als gaststad ook nog twee wildcards uitdelen.