Revaliderende Federer wil niet in lege stadions tennissen: "Ook al betekent het dat we dan langer moeten wachten"

23 mei 2020

21u52

Tennisicoon Roger Federer (ATP-4) wil niet in lege stadions spelen. "Ik hoop oprecht dat we het seizoen op de normale wijze kunnen hervatten, dus met toeschouwers. Ook al betekent het dat we dan nog wat langer moeten wachten", aldus de 38-jarige Zwitser in het Braziliaanse GloboEsporte.

Het internationale tennis ligt al geruime tijd stil wegens de coronapandemie. De mondiale organisaties hebben onlangs beslist dat er in elk geval tot 31 juli niet wordt gespeeld.

"Natuurlijk is het mogelijk zonder publiek te tennissen. Als je traint, zit er ook niemand op de tribune. Maar ik zie mezelf geen wedstrijden spelen in een leeg stadion. Het publiek is essentieel voor de emotie. Dus hoop ik ten zeerste dat we kunnen hervatten met op zijn minst een half gevuld stadion", aldus de twintigvoudig grandslamwinnaar.

Federer onderging in februari een knie-operatie en is nog aan het revalideren. "Ik ben tevreden over mijn conditie, maar tennissen doe ik nog niet. Daarvan zie ik nu het nut nog even niet.”