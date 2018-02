Rentree Serena in dubbel mondt uit in verlies - Bemelmans ontmoet Federer op ATP Rotterdam - Pouille wint in Montpellier Redactie

11 februari 2018

Serena Williams verliest bij rentree in dubbel

De Nederlandse tennissters Lesley Kerkhove en Demi Schuurs hebben Serena Williams in het dubbelspel een nederlaag toegebracht bij haar officiële rentree. Williams dubbelde met haar zus Venus in de Fed Cup-ontmoeting van de Verenigde Staten met Nederland en verloor in twee sets: 6-2 en 6-3. Venus Williams (WTA-8) had de VS eerder het beslissende derde punt bezorgd door Richel Hogenkamp (WTA-108) te verslaan (3-0). De dubbel had daarom geen invloed meer op de uitslag.

De 36-jarige Serena Williams beviel in september van een dochter. Ze sloeg vorige maand het Australian Open over, omdat ze nog niet helemaal fit was. Haar optreden in de Fed Cup was haar eerste officiële wedstrijd.

Spaanse kwalificatiespeler wint in Quito

De Spanjaard Roberto Carballes (ATP-107) heeft de finale van het ATP-toernooi in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito (gravel/501.345 dollar) gewonnen tegen zijn landgenoot Albert Ramos-Vinolas (ATP-21). Voor de 24-jarige kwalificatiespeler is het zijn eerste toernooizege op het ATP-circuit. Carballes nam in drie sets de maat van tweede reekshoofd Ramos-Vinolas. Na 2 uur en 27 minuten eindigde de partij op 6-3, 4-6 en 6-4. De dertigjarige Ramos-Vinolas had zijn twee vorige duels tegen zijn landgenoot nochtans telkens gewonnen. Hij speelde zijn zesde ATP-finale en grijpt naast zijn tweede ATP-titel. In 2016 won de Spanjaard het toernooi van Bagdad. Carballes schiet in zijn eerste eindstrijd op het ATP-circuit meteen raak.

Belgen kennen dinsdag volgende tegenstander

De Belgische tennissters moeten na de 3-2 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinales van de Fed Cup in de play-offs om het behoud in de Wereldgroep aan de slag. De loting voor die play-offs wordt dinsdagochtend (11u) in Londen uitgevoerd. Wit-Rusland, Nederland en Zwitserland - die zondag net als België in de kwartfinales uitgeschakeld werden - en Australië, Italië, Roemenië en Slovakije - de winnaars uit de Wereldgroep II, zijn de mogelijke tegenstanders voor de Belgen. Op basis van het landenklassement dat maandag gepubliceerd wordt, worden er vier reekshoofden aangeduid. Op de huidige ranking is België negende, na Wit-Rusland (ITF-3), Zwitserland (ITF-5) en Nederland (ITF-7), maar voor Roemenië (ITF-11), Australië (ITF-13), Italië (ITF-15) en Slovakije (ITF-16). Net als de halve finales worden de play-offs in het weekend van 21 en 22 april afgewerkt.

Bemelmans versus Federer

Ruben Bemelmans (ATP 121) heeft zich deze middag geplaatst voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in Rotterdam. Lucas Pouille won dan weer het toernooi van Montpellier. Authom verloor de finale in Loughborough. Bemelmans rekende in de tweede en laatste kwalificatieronde af met de Nederlander Tim Van Rijthoven (ATP 1314) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde een uur en zeventien minuten.

Bemelmans krijgt in de eerste ronde wel een zware dobber voor de kiezen. De Belg moet aan de bak tegen de Zwitser Roger Federer, de nummer 2 van de wereld. David Goffin (ATP 7), de andere Belg in actie in Rotterdam, kijkt de Fransman Benoît Paire (ATP 44) in de ogen.

Pouille houdt Richard Gasquet van vierde eindzege in Montpellier

Richard Gasquet (ATP-33) is er zondag niet in geslaagd het ATP-tennistoernooi van Montpellier voor de vierde keer op zijn naam te zetten. De Fransman verloor in de finale van zijn landgenoot Lucas Pouille (ATP-17) met 7-6 (7/2) en 6-4 na bijna anderhalf uur tennis.

Voor de 23-jarige Pouille, die in de halve finales profiteerde van de opgave van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP-19), is het zijn vijfde titel op het ATP-circuit. Vorig jaar bracht hij de toernooien in Wenen, Stuttgart en Boedapest op zijn palmares. In 2016 opende hij zijn rekening in Metz.

Publiekslieveling Gasquet stond in Montpellier voor de zesde opeenvolgende keer in de finale. Hij won er in 2013, 2015 en 2016. Een vierde titel is hem vooralsnog niet gegund. Op zijn palmares staan zestien ATP-titels. De Fransman had in de halve finales het Belgische topreekshoofd David Goffin (ATP-7) uitgeschakeld met 6-4, 0-6 en 6-3.

Maxime Authom grijpt naast zege in Futures Loughborough

Maxime Authom (ATP-575) is er niet in geslaagd het Futurestoernooi in het Engelse Loughborough te winnen. In de finale verloor de Henegouwer in twee sets van de Fin Harri Heliovaara (ATP-642).

Na 1 uur en 23 minuten stonden de 7-6 (7/2) en 6-4 setstanden op het scorebord. Het was de eerste ontmoeting tussen de dertigjarige Authom en de twee jaar jongere Heliovaara, die aan de zijde van de Deen Frederik Nielsen ook het dubbelspel won.

Met Yannick Vandenbulcke (ATP-381) en Niels Desein (ATP-442) stonden er nog twee Belgen op de hoofdtabel. Zij sneuvelden in de eerste ronde.