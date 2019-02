Reilly Opelka boekt eerste ATP-toernooizege in New York LPB

18 februari 2019

07u18

Bron: Belga 0

Reilly Opelka (ATP 89) heeft het ATP-toernooi van New York (694.995 dollar) gewonnen. In de finale tegen de Canadees Brayden Schnur (ATP 154) haalde de 21-jarige Amerikaan het met 6-1, 6-7 (7/9), 7-6 (9/7). Het is de eerste toernooizege in het ATP-circuit voor Opelka. Net als zijn Canadese tegenstander, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel plaatste, stond hij ook nooit eerder in een ATP-finale.